Polideportivo
12 de septiembre de 2026 a la - 21:52

Santa Fe 2026: Cargada agenda del Team Paraguay en el día 1 de competencias

Cargada agenda del primer día de competencias este domingo para el Team Paraguay en Odesur Santa Fe 2026.
Cargada agenda del primer día de competencias este domingo para el Team Paraguay en Odesur Santa Fe 2026.

Este domingo arrancan las competencias de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que tendrá una cargada agenda para el Team Paraguay con varias disciplinas en acción en las distintas sedes. A continuación el programa de la jornada dominical.

Por David Rolón

Programa deportivo – Team Paraguay

09:00

SANTA FE – Aguas abiertas Lago del Parque del Sur

  • 🇵🇾 Benjamín Nicolás Insfrán Gómez – 10 km masculino
  • 🇵🇾 Joaquín Marcelo Estigarribia Lezcano – 10 km masculino

SANTA FE – Hockey sobre césped Asociación Santafesina de Hockey

Lea más: Se inician los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con Paraguay como protagonista

  • 🇵🇾 Paraguay vs. Chile – Primera ronda femenina

ROSARIO – Ajedrez Paseo XXI, Bv. Oroño y 27 de Febrero

  • 🇵🇾 Raúl Iván Benítez – Blitz individual absoluto
  • 🇵🇾 Jimena Sofía Lugo Benítez – Blitz individual convencional

09:05

SANTA FE – Aguas abiertas Lago del Parque del Sur

  • 🇵🇾 Cecilia Monserrat Piraino Chamorro – 10 km femenino
  • 🇵🇾 Cielo Jazmín Peralta Hoge – 10 km femenino

09:20

ROSARIO – Natación Invencible Centro Acuático Provincial

  • 🇵🇾 Fiorella Giovanna Mateos Mongelós – 200 m combinado individual, series

09:36

ROSARIO – Natación

  • 🇵🇾 Nicole Rautemberg Maidana – 100 m libre, series

09:44

ROSARIO – Natación

  • 🇵🇾 Camilo Villalba Vera – 100 m libre, series

09:46

ROSARIO – Natación

  • 🇵🇾 Astrid Monserrat Caballero Génez – 100 m pecho, series

09:54

ROSARIO – Natación

  • 🇵🇾 María José Arúa Villalba – 50 m espalda, series

09:57

ROSARIO – Natación

  • 🇵🇾 Charles Daniel Hockin Brusquetti – 50 m espalda, series

10:00

ROSARIO – Vóley de playa Cubierto del Club Atlético Newell’s Old Boys

  • 🇵🇾 Fio / Denisse vs. Galindo / Velázquez (Bolivia) – Grupo A

11:00

ROSARIO – Clavados Invencible Centro Acuático Provincial

  • 🇵🇾 Kiara Mallada – Trampolín 1 m, final

12:30

ROSARIO – Esgrima Club Atlético Provincial, Bv. 27 de Febrero 2672Sable individual masculino – Pool

  • Gonzalo Ruiz Gallardo vs. Di Tella (Argentina)
  • Gonzalo Ruiz Gallardo vs. Núñez (Perú)
  • Gonzalo Ruiz Gallardo vs. Pekelman (Brasil)
  • Gonzalo Ruiz Gallardo vs. Bahamonde (Chile)
  • Gonzalo Ruiz Gallardo vs. Romero (Venezuela)
  • Gonzalo Ruiz Gallardo vs. Cardona (Colombia)

13:00

ROSARIO – Esports

  • 🇵🇾 Verónica Chávez vs. Uruguay – EA Sports FC, fase de grupos
  • 🇵🇾 Fernando Martín Campos vs. Ecuador – EA Sports FC, fase de grupos

ROSARIO – Vóley de playa

  • 🇵🇾 Yegros / Maxi vs. Giuliano / Gonzalo (Paraguay) – Grupo C

14:00

ROSARIO – Esports

  • 🇵🇾 Fernando Martín Campos vs. Argentina – EA Sports FC, fase de grupos

ROSARIO – Vóley de playa

  • 🇵🇾 Fio / Denisse vs. Carol / Rebecca (Brasil) – Grupo A

ROSARIO – Esgrima

  • Gonzalo Ruiz Gallardo – Octavos de final
  • Gonzalo Ruiz Gallardo – Cuartos de final
  • Gonzalo Ruiz Gallardo – Semifinal

Importante: las tres instancias figuran con el mismo horario oficial de 14:30, por lo que se debe considerar como bloque de eliminación directa, sujeto a la duración de cada combate.

15:00

ROSARIO – Esports

  • 🇵🇾 Fernando Martín Campos vs. Bolivia – EA Sports FC, fase de grupos

ROSARIO – Vóley de playa

  • 🇵🇾 Michelle / Corrales vs. Ohlsson / Dubost (Chile) – Grupo B

RAFAELA – Boxeo Invencible – Rafaela

  • 🇵🇾 Minerva Montiel vs. Akeelah Vancooten (Guyana) – 57 kg, cuartos de final
  • 🇵🇾 Diego Sosa vs. Santiago Tulián (Argentina) – 55 kg, cuartos de final
  • 🇵🇾 Gonzalo Valdovinos vs. James Shakquain (Guyana) – 70 kg, octavos de final

16:00

ROSARIO – Ajedrez

  • 🇵🇾 Jimena Sofía Lugo Benítez – Rápido individual
  • 🇵🇾 Jimena Sofía Lugo Benítez – Ajedrez-960
  • 🇵🇾 Raúl Iván Benítez – Rápido individual
  • 🇵🇾 Raúl Iván Benítez – Ajedrez-960

ROSARIO – Esports

  • 🇵🇾 Verónica Chávez vs. Perú – EA Sports FC
  • 🇵🇾 Valentino Castorino, Hugo Martínez, Jorge Báez, Henrich Benkenstein y Fawzi Id Casco vs. Uruguay – Valorant, playoffs, ronda de cruces

17:00

ROSARIO – Esports

  • 🇵🇾 Verónica Chávez vs. Argentina – EA Sports FC, fase de grupos
  • 🇵🇾 Fernando Martín Campos vs. Guyana – EA Sports FC, fase de grupos

ROSARIO – Vóley de playa

  • 🇵🇾 Yegros / Maxi vs. Yeferson / Noriega (Colombia) – Grupo C

18:00

ROSARIO – Natación Invencible Centro Acuático Provincial

  • 🇵🇾 Camilo Villalba Vera – 100 m libre, final

18:20

ROSARIO – Natación

  • 🇵🇾 Fiorella Giovanna Mateos Mongelós – 200 m combinado individual, final

18:32

ROSARIO – Natación

  • 🇵🇾 Nicole Rautemberg Maidana – 100 m libre, final

18:34

ROSARIO – Natación

  • 🇵🇾 Astrid Monserrat Caballero Génez – 100 m pecho, final

18:38

ROSARIO – Natación

  • 🇵🇾 María José Arúa Villalba – 50 m espalda, final

18:39

ROSARIO – Natación

  • 🇵🇾 Charles Daniel Hockin Brusquetti – 50 m espalda, final

18:40

ROSARIO – Natación

  • 🇵🇾 Lara Luciana Giménez Yegros
  • 🇵🇾 María José Arúa Villalba
  • 🇵🇾 Chiara Monserrat Peralta Manzur
  • 🇵🇾 Fiorella Giovanna Mateos MongelósRelevo 4x200 m libre femenino – Final

19:00

ROSARIO – Esgrima Club Atlético Provincial

  • 🇵🇾 Gonzalo Ruiz Gallardo – Final de sable individual masculino

Resumen operativo por sede

ROSARIO

09:00 Ajedrez09:20–09:57 Natación, series10:00 Vóley de playa11:00 Clavados12:30 Esgrima, pools13:00 Esports + vóley de playa14:00–14:30 Esports + vóley + esgrima15:00 Esports + vóley16:00 Ajedrez + esports17:00 Esports + vóley18:00–18:40 Natación, finales19:00 Esgrima, final

SANTA FE

09:00 Aguas abiertas + hockey sobre césped09:05 Aguas abiertas femenino

RAFAELA

15:00 Boxeo – tres combates paraguayos