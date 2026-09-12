Santa Fe 2026: Cargada agenda del Team Paraguay en el día 1 de competencias

Programa deportivo – Team Paraguay
09:00
SANTA FE – Aguas abiertas Lago del Parque del Sur
- 🇵🇾 Benjamín Nicolás Insfrán Gómez – 10 km masculino
- 🇵🇾 Joaquín Marcelo Estigarribia Lezcano – 10 km masculino
SANTA FE – Hockey sobre césped Asociación Santafesina de Hockey
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- 🇵🇾 Paraguay vs. Chile – Primera ronda femenina
ROSARIO – Ajedrez Paseo XXI, Bv. Oroño y 27 de Febrero
- 🇵🇾 Raúl Iván Benítez – Blitz individual absoluto
- 🇵🇾 Jimena Sofía Lugo Benítez – Blitz individual convencional
09:05
SANTA FE – Aguas abiertas Lago del Parque del Sur
- 🇵🇾 Cecilia Monserrat Piraino Chamorro – 10 km femenino
- 🇵🇾 Cielo Jazmín Peralta Hoge – 10 km femenino
09:20
ROSARIO – Natación Invencible Centro Acuático Provincial
- 🇵🇾 Fiorella Giovanna Mateos Mongelós – 200 m combinado individual, series
09:36
ROSARIO – Natación
- 🇵🇾 Nicole Rautemberg Maidana – 100 m libre, series
09:44
ROSARIO – Natación
- 🇵🇾 Camilo Villalba Vera – 100 m libre, series
09:46
ROSARIO – Natación
- 🇵🇾 Astrid Monserrat Caballero Génez – 100 m pecho, series
09:54
ROSARIO – Natación
- 🇵🇾 María José Arúa Villalba – 50 m espalda, series
09:57
ROSARIO – Natación
- 🇵🇾 Charles Daniel Hockin Brusquetti – 50 m espalda, series
10:00
ROSARIO – Vóley de playa Cubierto del Club Atlético Newell’s Old Boys
- 🇵🇾 Fio / Denisse vs. Galindo / Velázquez (Bolivia) – Grupo A
11:00
ROSARIO – Clavados Invencible Centro Acuático Provincial
- 🇵🇾 Kiara Mallada – Trampolín 1 m, final
12:30
ROSARIO – Esgrima Club Atlético Provincial, Bv. 27 de Febrero 2672Sable individual masculino – Pool
- Gonzalo Ruiz Gallardo vs. Di Tella (Argentina)
- Gonzalo Ruiz Gallardo vs. Núñez (Perú)
- Gonzalo Ruiz Gallardo vs. Pekelman (Brasil)
- Gonzalo Ruiz Gallardo vs. Bahamonde (Chile)
- Gonzalo Ruiz Gallardo vs. Romero (Venezuela)
- Gonzalo Ruiz Gallardo vs. Cardona (Colombia)
13:00
ROSARIO – Esports
- 🇵🇾 Verónica Chávez vs. Uruguay – EA Sports FC, fase de grupos
- 🇵🇾 Fernando Martín Campos vs. Ecuador – EA Sports FC, fase de grupos
ROSARIO – Vóley de playa
- 🇵🇾 Yegros / Maxi vs. Giuliano / Gonzalo (Paraguay) – Grupo C
14:00
ROSARIO – Esports
- 🇵🇾 Fernando Martín Campos vs. Argentina – EA Sports FC, fase de grupos
ROSARIO – Vóley de playa
- 🇵🇾 Fio / Denisse vs. Carol / Rebecca (Brasil) – Grupo A
ROSARIO – Esgrima
- Gonzalo Ruiz Gallardo – Octavos de final
- Gonzalo Ruiz Gallardo – Cuartos de final
- Gonzalo Ruiz Gallardo – Semifinal
Importante: las tres instancias figuran con el mismo horario oficial de 14:30, por lo que se debe considerar como bloque de eliminación directa, sujeto a la duración de cada combate.
15:00
ROSARIO – Esports
- 🇵🇾 Fernando Martín Campos vs. Bolivia – EA Sports FC, fase de grupos
ROSARIO – Vóley de playa
- 🇵🇾 Michelle / Corrales vs. Ohlsson / Dubost (Chile) – Grupo B
RAFAELA – Boxeo Invencible – Rafaela
- 🇵🇾 Minerva Montiel vs. Akeelah Vancooten (Guyana) – 57 kg, cuartos de final
- 🇵🇾 Diego Sosa vs. Santiago Tulián (Argentina) – 55 kg, cuartos de final
- 🇵🇾 Gonzalo Valdovinos vs. James Shakquain (Guyana) – 70 kg, octavos de final
16:00
ROSARIO – Ajedrez
- 🇵🇾 Jimena Sofía Lugo Benítez – Rápido individual
- 🇵🇾 Jimena Sofía Lugo Benítez – Ajedrez-960
- 🇵🇾 Raúl Iván Benítez – Rápido individual
- 🇵🇾 Raúl Iván Benítez – Ajedrez-960
ROSARIO – Esports
- 🇵🇾 Verónica Chávez vs. Perú – EA Sports FC
- 🇵🇾 Valentino Castorino, Hugo Martínez, Jorge Báez, Henrich Benkenstein y Fawzi Id Casco vs. Uruguay – Valorant, playoffs, ronda de cruces
17:00
ROSARIO – Esports
- 🇵🇾 Verónica Chávez vs. Argentina – EA Sports FC, fase de grupos
- 🇵🇾 Fernando Martín Campos vs. Guyana – EA Sports FC, fase de grupos
ROSARIO – Vóley de playa
- 🇵🇾 Yegros / Maxi vs. Yeferson / Noriega (Colombia) – Grupo C
18:00
ROSARIO – Natación Invencible Centro Acuático Provincial
- 🇵🇾 Camilo Villalba Vera – 100 m libre, final
18:20
ROSARIO – Natación
- 🇵🇾 Fiorella Giovanna Mateos Mongelós – 200 m combinado individual, final
18:32
ROSARIO – Natación
- 🇵🇾 Nicole Rautemberg Maidana – 100 m libre, final
18:34
ROSARIO – Natación
- 🇵🇾 Astrid Monserrat Caballero Génez – 100 m pecho, final
18:38
ROSARIO – Natación
- 🇵🇾 María José Arúa Villalba – 50 m espalda, final
18:39
ROSARIO – Natación
- 🇵🇾 Charles Daniel Hockin Brusquetti – 50 m espalda, final
18:40
ROSARIO – Natación
- 🇵🇾 Lara Luciana Giménez Yegros
- 🇵🇾 María José Arúa Villalba
- 🇵🇾 Chiara Monserrat Peralta Manzur
- 🇵🇾 Fiorella Giovanna Mateos MongelósRelevo 4x200 m libre femenino – Final
19:00
ROSARIO – Esgrima Club Atlético Provincial
- 🇵🇾 Gonzalo Ruiz Gallardo – Final de sable individual masculino
Resumen operativo por sede
ROSARIO
09:00 Ajedrez09:20–09:57 Natación, series10:00 Vóley de playa11:00 Clavados12:30 Esgrima, pools13:00 Esports + vóley de playa14:00–14:30 Esports + vóley + esgrima15:00 Esports + vóley16:00 Ajedrez + esports17:00 Esports + vóley18:00–18:40 Natación, finales19:00 Esgrima, final
SANTA FE
09:00 Aguas abiertas + hockey sobre césped09:05 Aguas abiertas femenino
RAFAELA
15:00 Boxeo – tres combates paraguayos