Mikel Landa se impone en Collado del Alguacil y Enric Mas es virtual ganador de la Vuelta

Landa, que atacó a 7 km de la cima, llegó en solitario con un tiempo de 4h.58.01, a una media de 37,6 km/h. Fue la segunda victoria del ciclista alavés en la ronda española después de la que obtuvo en 2015 en Andorra.

La segunda plaza fue para el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X) a 47 segundos y la tercera, para el belga Ramses Debruyne (Alpecin) a 1.27.

Enric Mas cruzó la meta a 6.57, manteniendo el maillot rojo de líder a falta de la etapa de este domingo en Granada.

También mantuvo el segundo puesto de la general el esloveno Primoz Roglic, mientras que la tercera plaza quedará en poder del austríaco Felix Gall.