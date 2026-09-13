1-9. Los Olmecas derrotan a los Toros e igualan la serie final del béisbol mexicano

Daniel Camarena fue el lanzador ganador y Noah Skirrow, el perdedor.

La apertura del juego fue caótica para los Toros. El abridor canadiense Noah Skirrow dejó un desastre en el cierre de la primera entrada, además de permitir que Tabasco se adelantara con sencillo de Hernán Pérez, que empujó a Marco Hernández para el 0-1 de Tabasco, heredó una casa llena al relevo de Jorge Pérez.

Pérez abrió la puerta al 0-2 con base por bolas a José Godoy que permitió que Marco Hernández cruzará el home caminando.

El rally continuó con un imparable productor por el jardín izquierdo de Domingo Leyva que permitió la entrada de dos carreras más para separarse 0-4.

Una entrada después los Olmecas volvieron al ataque con una línea de Seth Beer por el jardín izquierdo que se llevó por delante a Carlos Arellano, que significó el 0-5.

Los Toros despertaron en la parte alta de la tercera entrada 1-5 vía un rodado de out de Gilberto Celestino que encaminó a Jonathan Guzmán a home.

Una entrada después Juan Hillman relevó a Jorge Pérez, quien fue recibido con un cuadrangular solitario de Calvin Estrada que amplió la distancia 1-6.

En el séptimo capítulo la crisis de los relevistas de Toros siguió con Brady Feigl, quien, con casa llena, permitió una carrera de caballito de Luis González para alejarse 1-7.

Ni el cambio de lanzador, entró Mario Mendoza, impidió que Olmecas ampliará la ventaja para el 1-9 final.

Este domingo el estadio Centenario de Villahermosa, Tabasco, albergará el quinto juego de la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol que ganará el primer que triunfo en cuatro de siete partidos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Toros 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0

Olmecas 4 1 1 0 0 0 3 0 0 9 11 0