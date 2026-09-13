Enric Mas: "El día clave fue el triunfo en Aitana"

"He sentido simplemente nervios, un día con un mix de emociones, todas positivas, y ahora hay que seguir con lo que hago y ya pienso en los próximos objetivos. En el deporte a veces no hay tiempo para disfrutar las victorias", señaló el ciclista español en la meta de Granada.

Mas destacó sus sensaciones en la salida: "Vino a verme mucha gente del pueblo, la familia, y por eso ha sido un día muy especial".

"Tienen mas mérito ellos que yo, realmente son los que me aúpan en los momentos difíciles; los fáciles los lleva bien cualquiera. La gente que me rodea son los principales culpables de todo esto", dijo el vencedor de la Vuelta.

"El día clave, el más especial fue el triunfo en Aitana, donde conseguí la victoria. Debuté en la Vuelta en 2017 y siempre he soñado y trabajado para esto. También fue importante el día de El Bartolo cuando pude estar con Tadej Pogacar", admitió.

Mas logró un triunfo producto de una superación personal y profesional, superando momentos en los que tocó fondo.

"Si hubiera perdido la confianza hubiese dejado la bicicleta y hubiese hablado con el equipo para cambiar de rol", concluyó.