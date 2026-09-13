Granada se rinde a Enric Mas, última etapa para Johannessen

Fiesta para Enric y el Movistar después de pintar de rojo toda Granada, y celebración emocionada para Tobias Johannessen como vencedor de la vigésimoprimera y última etapa disputada a través de 112 km con salida y meta en Granada, que incluía 4 ascensos hasta la Alhambra y meta en el centro de la ciudad nazarí.

Con los tiempos neutralizados en la última vuelta, a 9,5 km de meta, se formó un grupo delantero por la victoria de etapa. Muchos candidatos, muchos ataques, pero finalmente el noruego de 27 años dio al Uno X el segundo triunfo en la presente edición. Gritos de emoción tras concretar la hazaña en 3h.07.09, a una media de 35,9 km/hora.

Un "nuevo" Enric conquistó Granada vestido de rojo

Enric Mas (Artá, 31 años) se apuntó la victoria de la liberación después de dos semanas con el maillot rojo. La caída y retirada del esloveno Tadej Pogacar dejó libre la plaza de líder. Mas asumió el cargo debutando en Aitana con una formidable victoria que le permitió poner los cimientos del triunfo final. Aquel día se confirmó un "nuevo" Enric, el de la fortaleza mental, el corredor seguro de sí mismo.

El ciclista de Movistar, después de unos años de dificultades físicas, baches mentales y alguna intervención quirúrgica, se confirmó como un líder ganador. Tres segundo puestos y 1 tercero exigían una medalla de oro. Y llegó en el momento, tal vez, menos esperado.

Mas subió al podio escoltado por el esloveno Primoz Roglic (Red Bull), lejos de optar a su quinto título, y apartado ya de su mejor nivel, y por el austríaco Felix Gall (Decathlon), el escalador austríaco que deberá acompañar a Paul Seixas en sus grandes objetivos.

Dentro del top 10 entraron el siempre combativo Richard Carapaz, esta vez sin triunfo de etapa, el americano Kuss, el joven británico Oscar Onley, la nueva joya eslovena Jakob Omrzel, el francés Berthet, el andaluz Cristian Rodríguez y el colombiano Harold tejada.

Van Aert, Buitrago, Onley y el Decathlon en el podio

También subieron al podio los otros protagonistas de las 21 etapas de la Vuelta, marcadas por el calor, la caída de Pogacar y la confirmación de Mas. El belga Wout Van Aert se llevó el maillot verde por puntos, además de 2 triunfos de etapa, el colombiano Santiago Buitrago como rey de la montaña, aunque frustrado por no haber levantado los brazos, el joven británico Oscar Onley maillot blanco de mejor joven y el Decathlon el mejor equipo.

Mas, Landa y Cristian Rodríguez protagonistas del ciclismo español

El maillot rojo de Mas, con el triunfo en Aitana, el noveno puesto de Cristian Rodrìguez y la hazaña de Mikel Landa en la etapa reina con meta en el inédito Collado del Alguacil, fueron los aspectos más destacados del ciclismo español.

La retirada de Pogacar fue clave para abrir una carrera que ya tenía atada el esloveno, pero su heredero del maillot rojo dio la talla. Un líder sólido, reforzado en confianza en sí mismo, poniendo la guinda a un proceso plagado de obstáculos. Esa "resurrección" y el resurgir del "landismo" animaron a la afición española. Mikel derramó lágrimas de alegría, compartidas por todos sus seguidores.

Espera el Mundial, Ayuso y Mas serán los referentes

Pasada la página de la Vuelta, espera el Mundial de Montreal. Juan Ayuso, herido en Quebec, compartirá galones con Enrica Mas, en el mejor momento de su vida. El seleccionador nacional, Alejandro Valverde no descarta medallas el próximo día 27 en la cita canadiense.