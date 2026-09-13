Héctor Álvarez gana la Vuelta a Ecuador y el colombiano Guavita vence en la última etapa

Álvarez, de 20 años, añadió el triunfo en la tradicional competición ecuatoriana al título de campeón de la categoría Sub-23 de agosto pasado en la Vuelta a Colombia.

El flamante campeón comenzó la última etapa en Cotacachi, en la provincia andina de Imbabura, y selló su victoria al pie del monumento a la Mitad del Mundo en la capital ecuatoriana. Mantuvo la ventaja de 1 minuto y 57 segundos, sobre su compañero de equipo Kevin Navas, el subcampeón del evento.

En tercer lugar de la general lo completó el también integrante del Best PC Ecuador, el colombiano Guavita, que ganó la última etapa.

Guavita llegó a Quito tras recorrer 125,88 kilómetros desde Cotacachi en 3 horas, 23 minutos y 3 segundos y se coronó en los premios de montaña.

Las metas volantes quedaron en manos de Luis Monteros, del también Best PC Ecuado; los corredores menores de 23 años quedaron liderados por el campeón de la Vuelta, Álvarez, y el también ecuatoriano Jacob White, del equipo Espectro Cycling, quedó como el más combativo de la última etapa.