28-20. Los Giants dejan en evidencia a los Cowboys

La era de John Harbaugh se abrió con éxito en un MetLife Stadium repleto, que en los prolegómenos del partido conmemoró el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con la participación de miembros de la Policía de Nueva York (NYPD), los bomberos (FDNY), militares y familiares de las víctimas.

Se midieron dos equipos divididos por una histórica rivalidad en el Este de la NFC, y los Giants se impusieron liderados por el mariscal de campo Jaxson Dart, quien lanzó para 230 yardas, con tres pases de 'touchdown'.

Isaiah Likely firmó dos 'TD' y Devin Singletary se apuntó el tercero, mientras que Cam Skattebo dominó por tierra con 18 carreras para 81 yardas y un 'TD'.

En los Cowboys, Dak Prescott entregó dos pases de anotación, a CeeDee Lamb y a Javonte Williams, pero también fue interceptado en una ocasión. Acabó el partido con 175 yardas lanzadas.

El domingo se abrió con la exhibición ofensiva de los Chicago Bears, capaces de imponerse por 59-37 a los Carolina Panthers, en la tercera mayor anotación de su historia. D'Andre Swift firmó tres anotaciones terrestres y 124 yardas, mientras Caleb Williams aportó dos 'touchdowns' por tierra y dos pases de anotación.

Josh Allen condujo a los Buffalo Bills a un sufrido triunfo por 36-31 ante los Houston Texans, decidido con un pase de 34 yardas para Joshua Palmer a falta de un minuto y 37 segundos. Allen acabó con 334 yardas y dos pases de anotación, frente a las 274 yardas y dos 'touchdowns' de C.J. Stroud.

Los Baltimore Ravens vencieron 41-23 a los Indianápolis Colts con 324 yardas de Lamar Jackson y tres anotaciones terrestres de Derrick Henry, autor de 144 yardas.

Aaron Rodgers debutó con los Pittsburgh Steelers con un 20-13 ante los Atlanta Falcons, mientras que Detroit derrotó 31-30 en la prórroga a los New Orleans Saints.

Los Philadelphia Eagles superaron 24-22 a los Washington Commanders tras frenar una conversión de dos puntos final. Minnesota arrolló 39-22 a Green Bay tras perder a Kyler Murray por conmoción cerebral. Seattle abrió la campaña con un 13-10 ante New England y San Francisco venció 27-7 a los Rams en Melbourne.