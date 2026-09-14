El deporte representó el 25 % del consumo hispano de TV en EEUU en primer semestre de 2026

El informe refleja que 97 de las 100 transmisiones más vistas por hispanos en los primeros seis meses del año fueron eventos deportivos, frente a una media general de 78 entre la población total.

En total, los hispanos consumieron "más de 149.000 millones de minutos de programación deportiva", lo que la empresa de medición de audiencias indicó que supone aproximadamente uno de cada cuatro minutos que dedicaron a la televisión.

El fútbol fue con diferencia el deporte más consumido, con más de 50.000 millones de minutos, en un año marcado por el Mundial que organizaron Canadá, Estados Unidos y México entre junio y julio.

Una de las mayores sorpresas del informe es que casi la mitad (46,5 %) de la audiencia de las emisiones del Mundial en español provino de hogares donde este no es el idioma dominante, lo que, según Nielsen, demuestra que este tipo de transmisiones está "atrayendo a audiencias más amplias".

El fútbol americano y el baloncesto, con 13.000 y 9.000 millones de minutos de televisión respectivamente, fueron los otros deportes más consumidos.

Nielsen destacó el efecto del Super Bowl para alcanzar estos registros, especialmente la aparición del artista puertorriqueño Bad Bunny como protagonista del show del intermedio del partido este año.

La audiencia hispana representó el 16,4 % de la audiencia del Super Bowl, frente al 14,4 % del año anterior, mientras que el espectáculo de Bad Bunny fue seguido por 128,2 millones de espectadores globales, lo que lo convirtió en el segundo más visto en la historia.

Otros eventos que registraron importantes audiencias entre los hispanos fueron la final de fútbol americano universitario, en la que participó el mariscal de campo (quarterback) estadounidense de origen cubano, Fernando Mendoza, y la final del Clásico Mundial de Béisbol, que Venezuela le ganó a Estados Unidos en Miami.

Además, la audiencia hispana de IndyCar creció un 64 % el año pasado, impulsada por sus nuevas estrellas hispanas, como el español Alex Palou y el mexicano Pato O'Ward.