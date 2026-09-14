La madre de Aramburu asegura que hubo comentarios xenófobos antes del asesinato de su hijo

"Estamos ante criminales que no conocen lo que es la humanidad", dijo de manera solmene Cecilia, mientras Le Priol, acusado de asesinato, y Bouvier, de tentativa de asesinato, estaban a pocos metros de ella con las cabezas agachadas, dentro del habitáculo con una cristalera blindada desde el que siguen el juicio del Tribunal de lo Penal de París.

En esta sexta jornada del proceso, que termina el 25 de septiembre y por el que los dos principales acusados se arriesgan a la cadena perpetua, el testimonio de la madre del exseleccionado de Argentina fue especialmente emotivo.

Basándose en lo que le contó Shaun Hegarty -el amigo que acompañaba a Aramburu la noche de su muerte-, Cecilia sacó a relucir la ideología de Le Priol y Bouvier, a los que se les asocia al grupúsculo Grupo de Unión Defensa (GUD), cuando el presidente del Tribunal la cuestionó sobre el porqué de Aramburu tirase al suelo a Le Priol, antes del tiroteo fatídico.

La madre del exjugador del Biarritz Olympique señaló que su hijo nunca tuvo conductas violentas -en la línea de lo que la experta psicológica anotó en la misma vista- y que, si reaccionó, lo hizo por ver en la manera despectiva en la que los dos acusados habrían tratado a un sin techo.

"La actitud de Federico fue la consecuencia de haber escuchado, mientas comía, escenas muy provocadoras y amenazantes" de parte de los dos acusados, expuso.

Y añadió: "Pero me imagino que Federico tampoco se iba a ir asintiendo, después de escuchar (de parte de Le Priol y Bouvier) tú argentino, tú neozelandés, y nosotros somos de aquí, estamos en casa", denunció.

Al mismo tiempo, Cecilia apuntó también a la "impunidad" de Bouvier y Le Priol.

"Nosotros no sabíamos lo que era la extrema derecha en Francia, sus conflictos políticos, eso llegó más tarde, pero cuando tomamos consciencia y nos informamos de que eran personas (Le Priol y Bouvier) que no podían (judicialmente) estar juntas, que tenían ya actos de violencia agravada. Eso fue un doble dolor", aseveró.

"Para nosotros es muy difícil decir en voz alta que este crimen nunca debería haber sucedido", dijo, emocionada.

Mientras el presidente del Tribunal dio la libertad a la viuda de Aramburu -quien dejó tres hijos pequeños- para expresarse entre hoy y mañana, hubo otro emocionado testimonio, el de su antiguo compañero de equipo en Birarritz Thomas Lièvremont.

"Creo que (Aramburu) se sintió molesto por unas serie de comentarios que buscaban humillarlo, siempre se levantó contra la intolerancia", sostuvo Lièvremont, quien tuvo que detener su testimonio afectado por la emoción del recuerdo.

Este íntimo amigo de Aramburu explicó que no había nada en particular en la vida del argentino que lo perturbase o que lo hiciese especialmente irritable.

En marzo de 2022 "estaba en París para cerrar un contrato que iba permitir a su familia tener aún más de comodidad en la vida", señaló el exjugador.

Aramburu, fallecido a los 42 años, llevaba una empresa de turismo orientada al deporte con su amigo Hegarty y ambos buscaban hacer negocio de cara a la Copa Mundial de rugby que se celebró en Francia en 2023.