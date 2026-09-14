La madre de Aramburu: "Mi hijo se encontró con gente muy violenta y con impunidad"

En su testimonio ante el Tribunal de lo Penal que juzga a los ultraderechistas Loïk Le Priol, acusado de asesinato, y su amigo Romain Bouvier, por intento de asesinato, Cecilia Aramburu aseveró que, antes del tiroteo mortal, hubo "una situación de desprecio, un trato humillante" por parte de los dos acusados.

"Para nosotros es muy difícil decir en voz alta que este crimen no debería nunca haber sucedido", lamentó.

La madre del antiguo internacional argentino aseguró que "es un doble dolor" lo que sintió: el de perder un hijo y que ocurriese en esas circunstancias, por parte de dos personas afines a la ultraderecha.

"Nosotros no sabíamos lo que era la extrema derecha en Francia, sus conflictos políticos, eso llegó más tarde, pero cuando tomamos consciencia y nos informamos de que eran personas (Le Priol y Bouvier) que no podían (judicialmente) estar juntas, que tenían ya actos de violencia agravada. Eso fue un doble dolor", aseveró.

"Al dolor indecible de la muerte de un hijo se suma" esa circunstancia, añadió Cecilia Aramburu, quien interrumpió brevemente su testimonio embargada por la emoción.

La progenitora del deportista ahondó en que su hijo fue víctima del "odio" y habló sobre la discusión entre el antiguo jugador de rugby, su amigo y también exrugbista Shaun Hegarty y los dos acusados que desembocó en el tiroteo mortal contra Aramburu.

El presidente del Tribunal interrogó sobre esa disputa previa al tiroteo, en la que el exjugador de los Pumas tira de la capucha a Le Priol y lo echa al suelo, después de que los dos acusados hubiesen hecho comentarios sobre una persona sin techo.

"La actitud de Federico fue la consecuencia de haber escuchado, mientas comía, escenas muy provocadoras y amenazantes" de parte de los dos acusados, expuso.

"Pero me imagino que Federico tampoco se iba a ir asintiendo, después de escuchar tú argentino, tú neozelandés, y nosotros somos de aquí, estamos en casa", denunció.