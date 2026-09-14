Los latinoamericanos destacan entre los nominados al Premio Roberto Clemente 2026

Entre los primeros nominados, revelados este lunes, aparecen el puertorriqueño José Treviño, de los Rojos de Cincinnati; el venezolano Joey Cantillo, de los Guardianes de Cleveland; el dominicano Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle; el también dominicano Otto López, de los Marlins de Miami; el nicaragüense Pablo López, de los Mellizos de Minnesota, y el venezolano Brandon Lowe, de los Piratas de Pittsburgh.

También reciben por primera vez la candidatura jugadores como Zach Neto (Angelinos), Zack Gelof (Atléticos), Austin Riley (Bravos), Jordan Walker (Cardenales), Dansby Swanson (Cachorros), Nasim Núñez (Nacionales), Jake Burger (Rangers), Cedric Mullins (Rays), Garrett Whitlock (Medias Rojas) y Davis Martin (Medias Blancas).

El listado de los treinta candidatos, uno por cada club, incluye además a siete que fueron convocados al Juego de Estrellas de 2026.

El ganador del Premio Roberto Clemente 2025 fue Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles.

El Premio Roberto Clemente es considerado uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos de las Grandes Ligas y distingue al jugador que combina un carácter extraordinario con su compromiso comunitario, labor filantrópica y contribuciones positivas dentro y fuera del campo.

El galardón lleva el nombre del legendario pelotero puertorriqueño, miembro del Salón de la Fama y quince veces seleccionado al Juego de Estrellas, quien murió el 31 de diciembre de 1972 en un accidente aéreo cuando viajaba a Nicaragua para entregar ayuda a los damnificados por el terremoto que azotó ese país.

La distinción pasó a llamarse Premio Roberto Clemente en 1973, después de que el reconocimiento de la MLB a los esfuerzos filantrópicos de los jugadores se conociera anteriormente como Premio del Comisionado.

El Día de Roberto Clemente, establecido por la MLB en 2002, se celebra cada 15 de septiembre y este año marcará además el comienzo del Mes de la Herencia Hispana. Los treinta candidatos serán reconocidos en sus respectivos estadios a partir de este martes.

Los aficionados podrán participar en la elección mediante una votación en línea, cuyo resultado contará como un voto dentro del proceso de selección. El plazo para votar concluirá al término de la temporada regular, el 27 de septiembre.

El ganador será elegido por un panel integrado por representantes de la MLB, las cadenas que transmiten sus partidos, MLB.com, el Salón de la Fama y los hijos de Roberto Clemente: Enrique, Luis y Roberto Jr. El reconocimiento se entregará durante la Serie Mundial de 2026.