San José sigue sin tropiezos y derrota a Félix Pérez Cardozo, por la fecha 11 del Clausura

San José se impuso este lunes por 90-73 a los Rojos de Villa Morra, para acumular 11 victorias en igual cantidad de presentaciones en el Clausura de baloncesto.
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En otros partidos, San Alfonzo de Minga Guazú cayó 75-125 contra Olimpia Kings, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas.
En choque de deportivos, Campoalto no pudo contra Amambay, perdiendo 83-98, en el cotejo que se disputó en el polideportivo del Comando Logístico.
En el juego que cerrará esta nueva fecha, Capiatá Bulls recibirá a Colonias Gold en el polideportivo Urbano COP, a partir de las 20:00.
* Posiciones. Las posiciones, considerando dos juegos faltantes están de la siguiente manera:
Deportivo San José 22 puntos
Olimpia Kings 20 puntos
Colonias Gold 17 puntos (juega este martes)
Deportivo Amambay 15 puntos (1 juego pendiente)
Deportivo Campoalto 15 puntos
Félix Pérez Cardozo 14 puntos (1 juego pendiente)
San Alfonzo 13 puntos
Capiatá Bulls 10 puntos (juega este martes).