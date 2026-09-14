Polideportivo
14 de septiembre de 2026 a la - 23:13

San José sigue sin tropiezos y derrota a Félix Pérez Cardozo, por la fecha 11 del Clausura

Deportivo San José consiguió el triunfo enfrentando este lunes a Félix Pérez, por la fecha 11 del Torneo Clausura de baloncesto.
Deportivo San José consiguió el triunfo enfrentando este lunes a Félix Pérez, por la fecha 11 del Torneo Clausura de baloncesto.

Deportivo San José sigue su marcha incontenible para defender el título y esta vez se impuso en casa a Félix Pérez Cardozo. También ganaron los Kings y Amambay, mientras Colonias juega este martes, para cerrar la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol LNB 2026.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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San José se impuso este lunes por 90-73 a los Rojos de Villa Morra, para acumular 11 victorias en igual cantidad de presentaciones en el Clausura de baloncesto.

Lea más: San José se impone a Amambay

En otros partidos, San Alfonzo de Minga Guazú cayó 75-125 contra Olimpia Kings, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas.

En choque de deportivos, Campoalto no pudo contra Amambay, perdiendo 83-98, en el cotejo que se disputó en el polideportivo del Comando Logístico.

En el juego que cerrará esta nueva fecha, Capiatá Bulls recibirá a Colonias Gold en el polideportivo Urbano COP, a partir de las 20:00.

* Posiciones. Las posiciones, considerando dos juegos faltantes están de la siguiente manera:

Deportivo San José 22 puntos

Olimpia Kings 20 puntos

Colonias Gold 17 puntos (juega este martes)

Deportivo Amambay 15 puntos (1 juego pendiente)

Deportivo Campoalto 15 puntos

Félix Pérez Cardozo 14 puntos (1 juego pendiente)

San Alfonzo 13 puntos

Capiatá Bulls 10 puntos (juega este martes).