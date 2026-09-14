San José sigue sin tropiezos y derrota a Félix Pérez Cardozo, por la fecha 11 del Clausura

San José sigue sin tropiezos y derrota a Félix Pérez Cardozo, por la fecha 11 del Clausura

Deportivo San José sigue su marcha incontenible para defender el título y esta vez se impuso en casa a Félix Pérez Cardozo. También ganaron los Kings y Amambay, mientras Colonias juega este martes, para cerrar la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol LNB 2026.