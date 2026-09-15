Agua Marina Espínola conquista la plata y Paraguay llega a seis medallas en Santa Fe 2026

Espínola completó el recorrido en 47:47.59, quedando a 12.55 segundos de la chilena Arienza Villalón, ganadora de la prueba con un tiempo de 47:35.04.

El podio lo completó la argentina Delfina Dibella, con 48:26.52.

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De esta manera, la representante paraguaya vuelve a subir al podio en una competencia de los Juegos Suramericanos, confirmando su protagonismo en el ciclismo de ruta.

Sin medallas en la rama masculina

En la contrarreloj individual masculina, los paraguayos Carlos Domínguez y Francisco Riveros finalizaron en los puestos 11 y 12, respectivamente.

Domínguez registró 1:03:14.99, mientras que Riveros completó la prueba en 1:04:55.44. El argentino Mateo Kalejman se quedó con el oro (54:58.56), seguido por el colombiano Walter Vargas (55:27.48) y el chileno Héctor Quintana (57:05.59).

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Seis medallas para Paraguay

Con la plata de Espínola, Paraguay acumula seis medallas en Santa Fe 2026: dos de plata y cuatro de bronce.

Las preseas obtenidas hasta el momento son: