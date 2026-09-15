Polideportivo
15 de septiembre de 2026 a la - 16:25

Agua Marina Espínola conquista la plata y Paraguay llega a seis medallas en Santa Fe 2026

La paraguaya Agua Marina Espínola (30 años) sumó la sexta medalla del Team Paraguay y la segunda de plata.
La paraguaya Agua Marina Espínola (30 años) sumó la sexta medalla del Team Paraguay y la segunda de plata.

La ciclista olímpica Agua Marina Espínola conquistó este lunes la medalla de plata en la contrarreloj individual femenina de ciclismo de ruta de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, para sumar la sexta presea del Team Paraguay y la segunda de plata.

Por David Rolón
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Espínola completó el recorrido en 47:47.59, quedando a 12.55 segundos de la chilena Arienza Villalón, ganadora de la prueba con un tiempo de 47:35.04.

Agua Marina no pudo igualar el oro del 2022, pero igual sumó la valiosa plata para que Paraguay amplíe su cantidad de preseas en el medallero.
Agua Marina no pudo igualar el oro del 2022, pero igual sumó la valiosa plata para que Paraguay amplíe su cantidad de preseas en el medallero.

El podio lo completó la argentina Delfina Dibella, con 48:26.52.

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De esta manera, la representante paraguaya vuelve a subir al podio en una competencia de los Juegos Suramericanos, confirmando su protagonismo en el ciclismo de ruta.

La emoción de la paraguaya Agua Marina al lograr otro podio en su carrera.
La emoción de la paraguaya Agua Marina al lograr otro podio en su carrera.

Sin medallas en la rama masculina

En la contrarreloj individual masculina, los paraguayos Carlos Domínguez y Francisco Riveros finalizaron en los puestos 11 y 12, respectivamente.

Domínguez registró 1:03:14.99, mientras que Riveros completó la prueba en 1:04:55.44. El argentino Mateo Kalejman se quedó con el oro (54:58.56), seguido por el colombiano Walter Vargas (55:27.48) y el chileno Héctor Quintana (57:05.59).

Seis medallas para Paraguay

Con la plata de Espínola, Paraguay acumula seis medallas en Santa Fe 2026: dos de plata y cuatro de bronce.

Las preseas obtenidas hasta el momento son:

  • 🥈 Agua Marina Espínola – ciclismo de ruta, contrarreloj individual.
  • 🥈 Julio César Mirena – patinaje de velocidad, 1.000 metros.
  • 🥉 Charles Hockin – natación, 50 metros espalda.
  • 🥉 Alexandro Liuzzi – levantamiento de pesas, categoría 60 kg.
  • 🥉 Montserrat Viveros – esgrima, espada individual.
  • 🥉 Verónica Chávez – esports, EA FC 26.