Martes, 15 de septiembre de 2026

. Además, previas de los partidos del miércoles: Atlético de Madrid-Osasuna, Deportivo-Sevilla, Barcelona-Racing Santander y Levante-Athletic.

Redacción Deportes. El Celta ultima su puesta a punto para enfrentarse el miércoles en Nicosia al Omonia chipriota en la primera jornada de la fase liga de la Liga Europa. Ruedas de prensa de los entrenadores de ambos equipos: Henning Berg y Claudio Giráldez, acompañados por un jugador de cada plantilla.

Buenos Aires/Quito. Crónicas de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores Platense (ARG)-Fluminense (BRA) y Liga de Quito (ECU)-Palmeiras (BRA), en los que los equipos brasileños parten con ventaja tras sus victorias de la ida.

. Sao Paulo. Previa del partido entre Corinthians (BRA) y Estudiantes de La Plata (ARG).

. Río de Janeiro/Sao Paulo. Crónicas de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana Vasco da Gama (BRA)-Santa Fe (COL), que parte con el 0-0 de la ida, y Sao Paulo (BRA)-Boca Juniors (ARG), en el que el cuadro argentino tiene un tanto de ventaja.

. Río de Janeiro. Previa del partido entre Atlético Mineiro (BRA) y Santos (BRA)

Santa Fe. Tercera jornada de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe con competición en gimnasia artística, patinaje artístico, voley playa, bolos, boxeo, ciclismo BMX, ciclismo en ruta, saltos, esgrima, golf, hockey, pentatlón moderno, remo, tiro, patinaje de velocidad, padle surf, natación, voleibol y halterofilia.

- Chicago. Estados Unidos abre una nueva etapa de su selección con Mauricio Pochettino confirmado en el banquillo después del Mundial jugado en casa, en el que el equipo cayó en los octavos de final ante Bélgica, con Christian Pulisic como principal referencia y con el reto de volver a imponer su peso en la Concacaf.

- México. Rafael Márquez, quien como central forjó una leyenda en el Barcelona, espera comenzar a escribir desde ya una era dorada en el banquillo de la selección de México tras recibir el testigo de Javier 'el Vasco' Aguirre tras el último Mundial.

- Toronto. Canadá afronta el nuevo ciclo internacional sin ruptura en el banquillo ni cambios bruscos de identidad después de completar en el Mundial de 2026 la mejor participación de su historia y con Jesse Marsch confirmado como seleccionador hasta 2030. Por Julio César Rivas.

- San José. Después del duro golpe que significó no clasificarse al Mundial de 2026, Costa Rica busca construir equipo y consolidar nuevas figuras al mando del entrenador argentino Fernando 'Bocha' Batista, y para ello serán vitales los partidos de septiembre y octubre de la Liga de Naciones de la Concacaf, el primer torneo oficial para el seleccionador. Por Douglas Marín.

- Managua. Bajo la dirección del entrenador argentino Juan Cruz Real, la selección de fútbol de Nicaragua inicia la Liga de Naciones de la Concacaf con un plantel renovado y la anhelada meta de clasificarse por primera vez a la Copa del Mundo.

- Ciudad de Guatemala. La selección de Guatemala encarará este mes la Liga de Naciones en uno de los momentos más sombríos de su historia futbolística, sin figuras de peso y con la resaca aún por la oportunidad de oro perdida de asistir al pasado Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

- LaLiga EA Sports. 6ª jornada (FOTO): Rayo-Espanyol (17.00 GMT), Alavés-Valencia (18.00) y Elche-Real Madrid (19.30).

. Previas de los partidos Atlético de Madrid-Osasuna, Deportivo-Sevilla, Barcelona-Racing Santander y Levante-Athletic.

- Liga Europa. 1ª jornada. Previa del partido de la 1ª jornada Omonia-Celta.

- Comité Ejecutivo de la UEFA en Salónica (Grecia) (07.00)

- Inglaterra. Copa de la Liga. West Ham-Fulham (18.45), Ipswich-Arsenal, Liverpool-Tottenham (19.00).

- Copa Libertadores. Cuartos de final. Vuelta. Platense-Fluminense.

. Previas de los partidos LDU Quito-Palmeiras y Corinthians-Estudiantes La Plata.

- Copa Sudamericana. Cuartos de final. Vuelta. Vasco da Gama-Independiente Santa Fe y Sao Paulo-Boca Juniors.

- Liga Naciones. Panorámicas sobre las selecciones de Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Torneo WTA 500 de Guadalajara (México) (hasta 19) y 250 de Sao Paulo (Brasil) (hasta 20).

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Redacción EFE Deportes