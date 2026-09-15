Más de 8.000 atletas llegarán a Paraguay para los World Skate Games ASU26

Paraguay se prepara para recibir uno de los acontecimientos deportivos internacionales de mayor magnitud de su historia.

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Más de 8.000 atletas de más de 90 países confirmaron su participación en los World Skate Games ASU26, convirtiendo al evento en el mayor encuentro deportivo por cantidad de competidores realizado hasta ahora en el país.

La cifra fue revelada por Junior Pujol, coordinador de Servicios al Espectador de los Juegos, durante una entrevista con el programa Tribuna, de Paraguay TV.

La competencia reunirá a deportistas de élite de todo el mundo en 40 disciplinas sobre ruedas y tendrá como escenarios al Comité Olímpico Paraguayo (COP), la Secretaría Nacional de Deportes (SND), la Costanera de Asunción y el Cerro Lambaré.

Los distintos puntos de la capital y su área metropolitana se convertirán así en escenarios de una competencia internacional que, además de su dimensión deportiva, buscará proyectar al país a través de la cultura, el turismo, la gastronomía y el entretenimiento.

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Una feria para mostrar al mundo

En paralelo a la competencia, los World Skate Games ASU26 tendrán un importante componente cultural y de integración internacional. En ese marco, se realizó una reunión de trabajo entre el Comité Organizador Local, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se analizaron acciones para fortalecer la participación de las representaciones diplomáticas acreditadas en Paraguay.

Durante el encuentro, Pujol informó que están abiertas las convocatorias para que las Embajadas participen de las exposiciones del Fan Fest, previstas para los días 10 y 17 de octubre.

Las representaciones diplomáticas podrán presentar a sus respectivos países mediante artesanías, expresiones artísticas, gastronomía y otros elementos de identidad cultural, generando un espacio de intercambio con el público paraguayo y las delegaciones internacionales.

La denominada Feria Internacional apunta así a convertirse en un punto de encuentro entre Paraguay y las distintas naciones participantes, aprovechando la exposición internacional que generará el evento.

Con más de 8.000 atletas, 90 países y 40 disciplinas, los World Skate Games ASU26 se perfilan como una verdadera fiesta mundial sobre ruedas y como uno de los mayores desafíos organizativos afrontados por Paraguay.