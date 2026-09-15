Nairobi será la sede en 2029 de los primeros Mundiales de atletismo en África

La decisión se tomó en la reunión que la federación internacional de atletismo (World Athletics) celebró este martes en Budapest.

“Tuvimos la suerte de contar con cuatro candidaturas excepcionales para 2029 y 2031 y esta no fue una decisión fácil para el Consejo, que sigue cumpliendo su misión de impulsar el atletismo a nivel mundial mediante la celebración de nuestros Campeonatos Mundiales de Atletismo en Asia, África y Europa durante sus próximas tres ediciones", declaró tras la reunión el presidente de World Athletics, el británico Sebastian Coe.

“Nairobi y Múnich presentaron dos propuestas muy atractivas. Ofrecen oportunidades muy diferentes pero igualmente emocionantes para nuestro deporte y me complace que ahora podamos empezar a trabajar con ambas ciudades para organizar dos campeonatos de talla mundial”, señaló.

Los Mundiales de Nairobi se basarán en el creciente historial de eventos exitosos de World Athletics celebrados en África. Kampala (Uganda) fue sede de los Mundiales de cross en 2017; Nairobi albergó los Mundiales sub-18 ese mismo año y los Mundiales sub-20 en 2021; mientras que Gaborone (Botsuana) fue sede de los Relevos Mundiales en 2026, la primera edición de este evento que se celebró en África.

En el marco de esta evolución más amplia, para World Athletics Nairobi se ha consolidado como "una ciudad anfitriona de gran prestigio" tras presentar una candidatura más completa de la que ofreció para 2025, cuando fue elegida Tokio.

La fuerte conexión de Kenia con el atletismo también se refleja en la encuesta de aficionados de World Athletics. Aproximadamente el 68 % de los kenianos encuestados calificaron su interés por el atletismo como alto, en comparación con un promedio mundial del 39 %, lo que convierte a Kenia en el mercado con mayor interés en el atletismo de todos los encuestados.

Kenia tiene el índice de recomendación neta más alto de todos los mercados y el atletismo es el segundo deporte más seguido en el país, solo por detrás del fútbol. Kenia ocupa el cuarto lugar en cuanto a seguidores de los canales de redes sociales de World Athletics.

Después de Nairobi el siguiente Mundial será en Alemania, país que para World Athletics ha demostrado repetidamente su capacidad para organizar grandes eventos de atletismo de alto nivel y atraer a un público numeroso.

Berlín fue sede de los Europeos en 2018 mientras que el Estadio Olímpico de Múnich fue el escenario principal del Campeonato Europeo multideportivo de 2022, con una asistencia de unos 267.000 espectadores en las pruebas de atletismo, según los organizadores.

“El Olympiapark es también un símbolo de sostenibilidad, y tenemos la certeza de que este será un valor fundamental en la planificación y ejecución del Campeonato Mundial, en consonancia con las mejores prácticas internacionales y el estándar de oro para eventos de World Athletics", declara Coe.

Los próximos Mundiales de atletismo tendrán lugar en Pekín del 10 al 19 de septiembre de 2027. Tanto Nairobi 2029 como Múnich 2031 también se celebrarán en septiembre, en consonancia con el objetivo de que el calendario mundial de atletismo alcance su punto culminante al final de la temporada con un gran campeonato mundial.