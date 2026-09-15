Ruto celebra que Nairobi organice en 2029 los primeros Mundiales de Atletismo en África

"¡Los Campeonatos Mundiales de Atletismo vienen a casa!", escribió Ruto en un mensaje publicado en la red social X.

"Nuestro país ha ganado el derecho a acoger los Mundiales de Atletismo de 2029, convirtiendo a Kenia en la primera nación africana en organizar la principal competición mundial de atletismo", añadió el mandatario.

World Athletics anunció este martes que la capital de Kenia será la sede de la cita de 2029, mientras que Múnich (Alemania) acogerá los Mundiales de 2031. La decisión fue tomada durante la reunión que la federación internacional de atletismo celebró en Budapest.

"Este es el momento de Kenia, el momento de África y una victoria para generaciones de atletas que hicieron que nuestra nación fuera sinónimo de excelencia en la pista, en la carretera y en el campo a través", señaló Ruto.

El presidente felicitó al equipo de la candidatura, a Athletics Kenya, al Ministerio de Deportes, Juventud y Economía Creativa, a los atletas kenianos y a "todos los que trabajaron incansablemente para lograr esta hazaña histórica".

También agradeció a World Athletics "la confianza" depositada en Kenia. "Honraremos esa confianza ofreciendo un campeonato inolvidable, digno de nuestros atletas, nuestro país y nuestro continente", prometió.

Nairobi ya acogió los Mundiales sub '18 de atletismo en 2017 y los Mundiales sub '20 en 2021, dentro de la creciente apuesta de World Athletics por celebrar competiciones en África.

Kenia es una de las grandes potencias mundiales del atletismo, especialmente en pruebas de fondo, medio fondo, ruta y campo a través.