Tadej Pogacar vuelve a subirse a una bicicleta después de su caída en la Vuelta

Según unas imágenes publicadas por el esloveno en su cuenta de la red social Instagram, ya ha completado una sesión de entrenamiento dentro de casa con la bicicleta sobre el rodillo, atentamente supervisada por personal del equipo emiratí.

"Primera vez de vuelta. La clavícula está fuerte, la cabeza está fuerte, el ritmo cardiaco está alto. Supercontento. ¡Vamos!", dice el esloveno al final del vídeo.

El montaje intercala esas imágenes con fotografías de su proceso de recuperación, desde la salida del hospital en Barcelona, donde fue operado, o la cicatriz de la operación en su clavícula, hasta su día a día en Mónaco, la localidad en la que reside.

"No era como esperábamos pasar septiembre. Por lo menos tenemos buena compañía. Muchas gracias a nuestros equipos, familias, amigos y a todos por el genial apoyo. Estamos muy agradecidos", escribió el ciclista al pie del vídeo.

Pogacar se cayó el pasado 29 de agosto en la octava etapa de la Vuelta, y tuvo que abandonar la carrera cuando lideraba la clasificación general y ya había ganado tres etapas. Sufrió una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones.

La dolencia de la clavícula requirió una intervención en un hospital de Barcelona, del que salió el día 2 de septiembre para continuar con su proceso de recuperación en Mónaco. El día 5 del mismo mes, el UAE Team Emirates confirmó al mismo tiempo que Pogacar no volvería a competir en 2026 y que extendía su contrato un año más, hasta 2032.

Pogacar valoró entonces su continuidad en la escuadra: "Desde el principio, este equipo ha sido como un hogar para mí. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y hemos compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato".

"Todavía hay mucho que quiero lograr en este deporte y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y emocionado por lo que podemos seguir construyendo juntos", añadió.