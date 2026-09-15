Tebas avisa de la saturación de competiciones FIFA y UEFA: “Nos están matando a pellizcos”

Tebas lanzó este aviso durante su intervención en la primera jornada del World Football Summit (WFS), el foro dedicado a la industria del deporte, que se celebra en La Nave en Madrid.

Para el presidente de la organización que aglutina a los equipos de Primera y Segunda división, es preciso buscar una solución a este problema y que los rectores del fútbol cuenten con las patronales de clubes a la hora de diseñar los calendarios.

“Están destruyendo a las ligas nacionales. Algunas están bastante destruidas, como la suiza, la belga o la austriaca (…) Y a las grandes ligas, como la Premier League, la alemana y la española, nos están matando a pellizcos”, se quejó.

Apuntó en que en algunos sectores en Europa, el mercado audiovisual de LaLiga ha disminuido por la competencia de los torneos de la UEFA.

“La gran mayoría de los jugadores profesionales de fútbol no juegan los Mundiales y las competiciones europeas. Pero la industria la hemos hecho todos. Se está rompiendo el ecosistema y vivimos un momento muy peligroso. Están canibalizando los ingresos de la industria”, abundó.

El máximo responsable de LaLiga insistió en que es preciso que haya un acuerdo entre todos los actores de fútbol y no hacerlo unilateralmente: “Es un problema importantísimo y si seguimos con esta situación, moriremos a pellizcos”.