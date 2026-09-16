0-2. Los Toros vencen a los Olmecas y son campeones de la Liga Mexicana de Béisbol

Los Toros triunfaron por 4-2 en la serie por el título de la LMB, ante unos Olmecas que perdieron la primera final de su historia.

El abridor Adonis Medina sufrió para controlar a los bateadores de Olmecas en la apertura de la tercera entrada.

Permitió que corrieran las bases Domingo Leyba y Jasson Atondo gracias a un error de Hernán Pérez desde la tercera base que Domingo aprovechó para llegar a la antesala.

Afortunadamente para los Toros, Adonis Medina controló a Marco Hernández con un rodado de out hacia segunda base.

En el cierre del cuarto capítulo Jeremy Rhoades, abridor de Tabasco, fue el que tuvo problemas con dos hombres en las almohadillas, pero al final salvó los papeles.

En la quinta Rhoades no pudo contener por más tiempo a la ofensiva de Tijuana.

A un out de salvar la entrada y dejar congelados a un hombre en segunda y a uno en tercera, el dominicano Gilberto Celestino partió el diamante con un sencillo que empujó a home a Junior Lake y a Jonathan Guzmán para ponerse arriba 0-2.

En la novena, Tabasco amenazó. Coloco hombres en primera y segunda, pero Brett de Geus apagó las alarmas y sacó el tercer out vía un elevado de Alan Espinoza al central que atrapó Junior Lake para sellar la victoria.

La primera vez en la historia que los Toros se coronaron en la LMB fue en el 2017, cuando vencieron a los Pericos de Puebla; la segunda ocasión sucedió en el 2021, cuando derrotaron a los Leones de Yucatán; ahora, en la tercera se impusieron a los Olmecas de Tabasco.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Olmecas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Toros 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 1.