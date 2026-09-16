La empresa de Courtois invertirá en pádel y le gustaría entrar en la NBA y la NFL

Courtois y Vila participaron este martes en la segunda y última jornada del World Football Summit, un foro dedicado a la industria del deporte y del fútbol celebrada en La Nave de Madrid, donde expusieron sus planes a medio y largo plazo.

En su intervención, Vila desveló la decisión de la plataforma de apostar por el pádel ante el auge que está experimentando este deporte.

"Está creciendo mucho y está totalmente relacionado con cosas que estamos haciendo en lo comercial y de negocio", explicó le cofundador de Nxtplay, que también tiene negocios en el automovilismo y en el accionariado de clubes de fútbol.

No dio muchos detalles sobre el proyecto, pero avanzó que se centrará en la gestión deportiva y del talento del pádel.

"Es algo seguro que antes de que acabe el año añadiremos a nuestro porfolio", añadió Vila, quien también apuntó los planes de la empresa en aumentar su inversión en los deportes electrónicos (eSports) por el componente digital que aporta este ámbito.

Courtois se unirá así a otros futbolistas que han entrado en el negocio del pádel, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Robert Lewandowski.

El portero belga expresó su deseo de que algún día también puedan entrar en el negocio de la NBA o de la NFL, las ligas profesionales estadounidenses de baloncesto y fútbol americano, respectivamente.

"No sé si será posible, pero podemos soñar en grande". (2:54) Si en unos diez años podemos entrar parcialmente en uno de esos grandes equipos, me gustaría eso también. Me gusta la ambición", aseveró.

El portero madridista afirmó que está centrado en su actividad futbolística en el Real Madrid, pero que también le gusta involucrarse en su faceta empresarial.

"Me gustar estar implicado en la toma decisiones para saber por qué invertimos en ciertas cosas (...) Continuar creciendo y añadiendo mucho valor a la compañía y crear fondos donde podamos ganar más dinero para hacer más inversiones", relató el jugador belga.

A su juicio de Courtois, su perfil empresarial pretende ser un ejemplo para otros futbolistas para hacerles ver que es una vía óptima para invertir el dinero en vez de "derrocharlo en coches o relojes".