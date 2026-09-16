Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Previas de los partidos Betis-Getafe y Málaga-Villarreal

Sao Paulo. Crónica del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Corinthians y Estudiantes de La Plata, al que llegan ambos equipos igualados tras el 1-1 registrado en el estadio Jorge Luis Hirschi

. Río de Janeiro. Previa del partido entre Flamengo (BRA) e Independiente del Valle (ECU)

. Río de Janeiro. Crónica del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre los conjuntos brasileños Atlético Mineiro y Santos, que se presenta en el Arena MRV de Belo Horizonte con dos tantos de ventaja.

. Montevideo. Previa del partido entre Montevideo City Torque (URU) y Cienciano (PER)

Miami. El Inter Miami y el Cruz Azul disputan en el Nu Stadium de Miami la Campeones Cup, un torneo anual que enfrenta al vigente campeón de la MLS y el ganador del Campeón de Campeones de la liga del fútbol mexicana.

Santa Fe. Continúan los Juegos Suramericanos 2026, que se celebran en la provincia argentina de Santa Fe, con una jornada en la que hay competición en gimnasia artística, voley playa, bolos, boxeo, ciclismo BMX, saltos de trampolín, doma, esgrima, fútbol, golf, balonmano, hockey, pentatlón moderno, remo, vela, tiro, softball, patinaje de velocidad, paddle, natación y triatlón.

- LaLiga EA Sports. 6ª jornada (FOTO): Atlético de Madrid-Osasuna (17.00 GMT), Deportivo-Sevilla (17.00), Barcelona-Racing Santander (19.30) y Levante-Athletic (19.30).

. Previas de los partidos Betis-Getafe y Málaga-Villarreal

- Liga Europa. 1ª jornada: También se juegan los partidos Ararat Armenia-Sparta Praga, Omonia-Celta (16.45), Bayer Leverkusen-Celje, Milan-Benfica, Olympiacos-Jagiellonia, Anderlecht-Lyon, Sturm Graz-Rennes, Sunderland-AZ, Hapoel Beer-Sheva Dinamo Zagreb (19.00). (FOTO)

- Mundial femenino sub-20 de Polonia. Empiezan los octavos de final: Argentina-Corea del Sur, en Sosnowiec, y Brasil-Estados Unidos, en Katowice (15.00 CET/13:00 GMT), e Italia-China, en Sosnowiec, y España-Portugal, en Katowice (18.30 CET/16.30 GMT).

- Inglaterra. Copa de la Liga: Everton-Wolverhampton (18.45), Coventry-Aston Villa, Manchester United-Brighton (19.00).

- Copa Libertadores. Cuartos. Vuelta: LDU Quito-Palmeiras y Corinthians-Estudiantes La Plata

. Previa del Flamengo-Independiente del Valle

- Copa Sudamericana. Cuartos. Vuelta. Atlético MG-Santos

- Copa Centroamericana. Cuartos. Vuelta: Cartaginés-Saprissa, Alianza-Motagua.

- Copa Campeones Concacaf: Inter Miami-Cruz Azul, en Miami

- Copa Centroamericana. Alianza-Motagua y previa del partido Olimpia-Luis Angel Firpro

- Previas del Gran Premio Austria, 15ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Red Bull Ring de Spielberg. (FOTO)

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Torneo WTA 500 de Guadalajara (México) (hasta 19) y 250 de Sao Paulo (Brasil) (hasta 20).

- BBVA Open Internacional de Valencia (hasta 20).

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Redacción EFE Deportes