Un malagueño correrá un maratón diario entre Suiza y España para luchar contra el cáncer

Cansino, de 29 años y natural de Teba (Málaga), partió el lunes de la ciudad suiza y espera llegar a la ciudad catalana, situada junto a la frontera con Francia, en dos semanas, cubriendo a la carrera una distancia de 600 kilómetros.

"La causa me toca muy de cerca, ya que dos familiares han luchado contra el cáncer. Uno ha conseguido superar la enfermedad, mientras que el otro, por desgracia, falleció a causa de ella", explicó a EFE el corredor, que vive desde hace un año en Suiza, donde trabaja como camarero y gestor de ventas por internet.

La ruta incluirá escalas o pasos por ciudades como Lyon, Aviñón, Montpellier o Perpiñán, y Cansino señaló que podría adaptarla según su estado físico "y las circunstancias de cada jornada".

Es su primer desafío de este calibre y con vertiente solidario, aunque en 2019 completó carreras de largo recorrido en Ronda y Almería.

Después ha pasado siete años sin correr, por lo que "este reto representa mi regreso al 'running0 y al mismo tiempo el mayor desafío deportivo de mi vida", subrayó, explicando que se ha preparado intensamente durante varios meses.

Dos amigos le acompañan durante el trayecto en automóvil, para transportar el material necesario, agua y alimentos.

Cansino compartirá información sobre el reto en su cuenta de Tik Tok (@ramonjc8), ha creado una página para recoger donaciones y éstas se destinarán a la sede malagueña de la Asociación Española Contra el Cáncer.