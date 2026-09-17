Los Yankees esperan la evolución de Judge tras mostrar molestias en la pierna derecha

"No vamos a especular de una forma u otra. Simplemente veremos cómo responde", indicó el manager de los Yankees, Aaron Boone.

Judge fue retirado en la sexta entrada del encuentro que los Yankees perdieron por 5-4 en 13 episodios, después de comenzar a sentir rigidez en la parte inferior de la pierna derecha desde el primer episodio.

El equipo tiene programado un día libre este jueves, lo que permitirá a Judge recibir tratamiento y observar la respuesta de la zona afectada antes de tomar una decisión sobre su disponibilidad para los próximos partidos.

Judge, que regresó a la alineación el pasado 8 de septiembre después de permanecer cerca de tres meses fuera, explicó que no pudo identificar un movimiento específico que desencadenó la molestia y confió en que se trate de un problema menor.

"Siento que lidias con esto en cada Spring Training. Ya sabes, por lo general, al inicio de la temporada una vez que empiezas a aumentar la intensidad, surgen cosas, y ahí es donde hemos estado", comentó Judge.

"Afortunadamente, en todo este tiempo desde que regresé, nada nos ha molestado. Así que espero que sea solo algo pequeño y estemos de vuelta pronto", añadió.

El capitán de los Yankees decidió salir del encuentro después de intentar continuar pese a la molestia, consciente de la importancia de preservar su estado físico en el tramo decisivo de la temporada.

"Traté de disimularlo y ver hasta dónde podíamos llegar, porque estos juegos son importantes en la recta final", expresó Judge. "Pero después de hablarlo un poco, pensé que lo correcto era salir, para no costarle al equipo en el terreno o en las bases".

La salida se produjo después de que Judge disputara seis encuentros consecutivos desde su regreso, por lo que el martes había tenido un día de descanso programado.

El jugador había comenzado a recuperar ritmo ofensivo y el lunes conectó su primer cuadrangular desde su regreso, antes de marcharse del partido del miércoles tras poncharse en sus dos primeros turnos frente al abridor de los Mellizos, Zebby Matthews.

"No anticipaba someterse a exámenes médicos", señaló Judge tras el encuentro, aunque los Yankees mantendrán bajo observación la molestia durante el día libre.

"Obviamente es una figura clave en lo que hacemos", comentó Boone. "Con suerte lo trataremos, nos desharemos de eso y será un factor en algún momento".

Los Yankees afrontan las últimas semanas de la temporada con Judge como una de sus principales piezas ofensivas y deberán esperar su recuperación antes de definir si estará disponible para las próximas series.