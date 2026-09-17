Nadal volverá a las pistas para celebrar el aniversario de su academia

Rafael Nadal, ganador de 14 Roland Garros, “compartirá pista con algunos de los rivales y amigos que le acompañaron a lo largo de su carrera”, informó la academia del tenista en un comunicado.

Lea más: España, Alemania y Estados Unidos apuntan a las Finales de Copa Davis

Rafa volverá así a mostrarse en una pista casi dos años después de su retirada del circuito en noviembre de 2024 en las finales de la Copa Davis disputadas en Málaga, en el sur de España.

La Academia precisó que los nombres de los participantes en este evento se irán dando a conocer en los próximos días.

El “Rafa Nadal Academy Slam”, que tendrá lugar el 3 de octubre dará inicio a las celebraciones para conmemorar el 10ª aniversario de esta academia, abrió sus puertas en 2016 en la localidad de Manacor, en la isla de Mallorca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde su inicio, en sus instalaciones se han formado tenistas como el noruego Casper Ruud, actual #18 del mundo y que llegó a ser #2, o la joven filipina Alexandra Eala, también #18 del mundo.