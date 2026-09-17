Paraguay sorprende a Argentina en debut del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos

Con el estadio Marcelo Bielsa del club Newell's Old Boys en la ciudad de Rosario como escenario, la Albiceleste tropezó en el primer partido del grupo B a pesar de ser la favorita del certamen, ya que cuenta con algunas figuras juveniles que militan en equipos de ligas europeas y en la Primera División del torneo local.

El equipo paraguayo terminó la primera mitad 1-0 abajo en el marcador, fruto del gol al minuto 41 de Franco Domínguez, delantero de Estudiantes de La Plata, que recibió en el borde del área y encontró espacio para que su remate ingrese por el primer palo del portero Leonardo Sosa.

El conjunto guaraní, dirigido por Antolín Alcaraz, no se amilanó con el aliento del público local a su seleccionado y salió a buscar el empate, que apareció en el minuto 59 de contraataque con un potente disparo de Junior Gamarra, del Sportivo Trinidense.

A los 65 minutos, la selección que dirige Diego Placente sufrió el golpe definitivo por la misma vía: Pedro Zarza, juvenil del Olimpia, culminó la rápida contra colectiva de la Albirroja con un regate y un derechazo cruzado, muy lejos del esfuerzo del guardameta Demian Talavera.

El grupo B del fútbol masculino sub-19 cerrará su primera fecha con el partido entre Uruguay y Venezuela en la tarde de este jueves, en tanto que el grupo A tuvo acción el miércoles con los triunfos de Colombia sobre Perú por 2-0 y de Chile sobre Panamá por 4-1.

Seis deportes repartieron preseas en la mañana de jueves en Santa Fe.

El remo consagró con tres oros a palistas de Chile, a la vez que también hubo una dorada en distintas disciplinas para argentinos, brasileños y uruguayos.

El levantamiento de pesas masculino en la categoría 110 kilos tuvo como primero en el podio al brasileño Matheus de Souza, mientras que el ecuatoriano Mauricio Loaiza obtuvo la plata y el chileno Nicolás Cuevas el bronce.

En la competencia femenina de 86 kilos triunfó la ecuatoriana Neisi Dajomes, seguida por la colombiana Valeria Rivas y la venezolana Lidysmar Aparicio.

En el ciclismo BMX de carrera, los oros masculinos y femeninos fueron para los colombianos Mateo Carmona y Nicole Foronda.

El dobles femenino del bowling también fue para Colombia, seguido de Aruba (primera medalla en esta edición para la delegación caribeña) y Venezuela.

En bochas, el individual masculino y dobles mixto fueron para Chile, mientras que el individual femenino quedó para Venezuela.

La tiradora argentina Fernanda Russo, de gran experiencia olímpica, fue oro en la categoría rifle de aire a 10 metros, seguida de la brasileña Geovana Meyer y la peruana Sara Vizcarra.