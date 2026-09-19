Sábado, 18 de septiembre de 2026

Redacción Deportes. Entre este sábado y el domingo se completa la segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis con las eliminatorias Chile-España, en Santiago; Alemania-Croacia, en Halle; y Gran Bretaña-Ecuador, en Londres. Acaban los cruces Corea del Sur-India, en Seúl; Austria-Bélgica, en Viena; Rep. Checa-EEUU, en Praga; y Canadá-Francia, en Québec.

Redacción deportes. Los Mundiales de atletismo en ruta que se disputan en Copenhague este fin de semana reúnen a una gran nómina de las estrellas del mediofondo, entre ellos el noruego Jakob Ingebrigtsen y el francés Jimmy Gressier, que buscarán su cuota de protagonismo en los 5 kilómetros junto con el estadounidense Yared Nuguse en la milla ante la condición de favorita de la armada africana en el medio maratón.

Redacción Deportes. El Red Bull Ring de Spielberg acoge este sábado la tercera tanda de entrenamientos libres, las sesiones de clasificación y la carrera esprint de MotoGP del Gran Premio Austria, decimoquinta prueba de los Campeonatos del Mundo de motociclismo de velocidad.

Santa Fe. Continúan los Juegos Sudamericanos que se están disputando en Santa Fe (Argentina) con una séptima jornada en la que habrá competición en natación artística, bolos, hípica, fútbol, balonmano, hockey, judo, gimnasia rítmica, rugby a siete, vela, tiro, skate, softball, surf, trampolín, voleibol, esquí acuático y lucha.

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- Mundiales de medio maratón, 5k y la milla, en Copenhague (y 20).

- Acaba la Supercopa de la Euroliga, en Abu Dabi.

- España. LaLiga EA Sports. 7ª jornada (FOTO): Osasuna-Rayo (12.00 GMT), Athletic-Alavés (14.15), Celta-Racing Santander (16.30), Sevilla-Barcelona (19.00).

. Previas de los partidos Getafe-Málaga, Atlético de Madrid-Real Madrid, Deportivo-Betis, Villarreal-Levante y Valencia-Real Sociedad.

- Copa Intercontinental sub-20: Real Madrid-Santiago Wanderers, en Madrid (Estadio Bernabéu) (10.30 GMT).

- Alemania. 4ª jornada: Stuttgart-Borussia Dortmund (16.30 GMT).

- Inglaterra. 5ª jornada: Tottenham-Aston Villa (11.00 GMT), Brighton-Arsena, Everton-Ipswich y Newcastle-Hull (14.00) y Nottingham-Coventry (16.30).

- Italia. 5ª jornada: Bolonia-Torino, Udinese-Cagliari (13.00 GMT), Roma-Inter (16.00) y Venecia-Lazio (18.45)

- Copa Intercontinental. Segunda ronda: Mamelodi Sundowns (RSA)-Al Ahli (KSA), en Pretoria (13.00 GMT).

- Mundial femenino sub-20 de Polonia. Cuartos de final: Corea del Sur-Italia (13.00 GMT) y Brasil-España (16.30), en Sosnowiec.

- Continúa la décima jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Gimnasia y Esgrima-Banfield, Gimnasia de Mendoza-Deportivo Riestra, Unión-Independiente, River Plate-Huracán e Instituto-Talleres.

- DP World Tour. BMW PGA Championship, en Wentworth, Surrey (Reino Unido) (hasta 20).

- Entrenamientos libres (06.40 a 08.40 GMT), sesiones de clasificación (08.50 a 12.20) y carrera esprint de MotoGP (13.00) del Gran Premio Austria, 15ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Red Bull Ring de Spielberg. (FOTO)

- Entrevista con la nadadora paralímpica Tasy Dmytriv.

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Copa Davis. Segunda ronda clasificatoria. Empiezan las eliminatorias Chile-España, en Santiago; Alemania-Croacia, en Halle; y Gran Bretaña-Ecuador, en Londres (y 20).

- Copa Davis. Segunda ronda clasificatoria. Acaban las eliminatorias Corea del Sur-India, en Seúl; Austria-Bélgica, en Viena; Rep. Checa-EEUU, en Praga; y Canadá-Francia, en Québec.

- Acaba el torneo WTA 500 de Guadalajara (México).

- Torneo WTA 250 de Sao Paulo (Brasil) (hasta 20).

Redacción EFE Deportes