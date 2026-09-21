El principal acusado de asesinar al argentino Aramburu niega motivaciones racistas

"Es un invento total de la prensa para colorear el asunto de cierta manera", aseguró Le Priol (32 años), en la recta final del proceso por lo Penal de París que también juzga hasta este viernes a Romain Bouvier (35 años), amigo del exmilitar que hirió al exrugbista. Los dos se arriesgan a la cadena perpetua.

El excomando de la Marina francesa fue cuestionado sobre un gesto de Bouvier -captado por las cámaras del bar Le Mabillon en el que comenzó la pelea-. En él, se ve al colega de Le Priol apuntando al suelo.

Según denunció el amigo de Aramburu y testigo de la trifulca y el tiroteo mortal, Shaun Hegarty, ese ademán aludía a que Bouvier dejaba claro que ellos eran "de aquí" (franceses) y los otros no. Las versiones no son contrastables en el vídeo porque carece de audio.

Aramburu, de 42 años, era argentino de nacimiento, aunque luego adoptó la nacionalidad francesa, mientras que Hegarty, exrugbista hoy con 42 años, tiene una madre vasco-francesa y un padre de raíces irlandesas y neozelandesas.

Aunque tanto Le Priol como Bouvier han negado ser extremistas de derecha, ambos tuvieron cercanía con un grupúsculo de ultraderecha ya disuelto por su peligrosidad: Grupo de Unión de Defensa (GUD).

El interrogatorio al antiguo militar se centró en dilucidar si hubo premeditación en el asesinato a tiros a Aramburu. Este elemento, junto a una eventual falta de discernimiento por el estrés postraumático diagnosticado a Le Priol debido a sus misiones militares en África, pueden ser cruciales para determinar una condena perpetua o una pena de prisión menor.

El Tribunal rehizo la cronología de la pelea en el bar Le Mabillon del bulevar Saint-Germain, en la madrugada del 19 marzo. Desde los primeros intercambios amistosos entre los dos grupos, hasta que Le Priol da unas bofetadas a Hegarty, detonante de la salida en defensa de Aramburu, quien tira de la capucha al exmilitar y lo tira al suelo. Le Priol ya estaba armado en ese momento.

"Estaba claramente en modo pelea. Era el que más derecho tenía a estar enfadado. Pero jamás tuve la intención de quitarle la vida a la gente. No por una pelea de bar. Saco mi arma cuando son dos (Aramburu y Hegarty) y estoy acorralado contra la pared", aseveró el principal acusado.

Le Priol, quien aseguró estar también en un fuerte estado de embriaguez, explicó que, tras darse mutuamente patadas y puñetazos, terminó por sacar su arma "por un reflejo militar".

"Todo está borroso. Estoy desconectado de la realidad. Los dientes rotos, la sangre en la boca. (...) Apreté (el gatillo) sin entender lo que pasaba (...) Es puro reflejo, no hay ninguna reflexión", sostuvo. El treintañero descargó su arma contra Aramburu: seis disparos, dos de ellos mortales.

Contradiciendo lo que al menos dos empleados de Le Mabillon corroboraron ante el Tribunal, negó haber dicho, tras la pelea, que iba a matar a Aramburu, un punto que puede ser determinante en relación a la premeditación.

Le Priol se volvió a excusar. "Es una tragedia absoluta. Y al final, yo estoy aquí y él (Aramburu) ya no está. Reconocí inmediatamente mi responsabilidad. Nunca dejaré de pedir perdón".