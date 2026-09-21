João Fonseca no jugará en Asia para cuidar su salud física y mental

João Fonseca publicó un comunicado en redes sociales en el que dijo que hizo “un gran esfuerzo” para volver a las canchas tras una serie de lesiones para defender a Brasil en la Copa Davis, pero entiende que necesita “más tiempo” para recuperarse plenamente.

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“Conversé mucho con mi equipo y llegamos a la conclusión de que el mejor camino, en este momento, es respetar las señales, dar un tiempo a mi cuerpo y a mi cabeza y no jugar los torneos de Asia”, dijo el tenista de Río de Janeiro.

En la etapa asiática, Fonseca tenía previsto disputar el ATP 500 de Tokio y el Masters 1000 de Shangái, en octubre.

El tenista de 20 años, mejor raqueta de Brasil, contribuyó la semana pasada a la victoria contra Suiza por 3-0 en la Copa Davis, al derrotar por 2-1 a Dominic Stricker en su partido de individuales.

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Las lesiones han perseguido este año a Fonseca, que definió la situación como “frustrante” y como “un desafío”.

Esta temporada, tuvo que renunciar a participar en los torneos de Brisbane y Adelaida (Australia) por dolores lumbares; Hamburgo (Alemania), por molestias en el hombro, y abandonó en tercera ronda en Cincinnati (Estados Unidos) por dolores en el abdomen.