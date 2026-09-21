Ñu Guasu, escenario paraguayo del Mundial por Equipos de Backyard Ultra

Paraguay será uno de los 74 países que competirán de manera simultánea en una prueba que pondrá a prueba la resistencia física y mental de más de 1.100 corredores alrededor del mundo.

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La competencia se desarrollará bajo el particular formato de la Backyard Ultra, disciplina creada por el estadounidense Lazarus Lake, en la que los atletas deben completar un circuito de 6,706 kilómetros dentro de cada hora. Una vez finalizada la vuelta, los participantes disponen del tiempo restante para recuperarse antes de volver a largar.

La dinámica se repite cada hora y no existe una distancia total predeterminada ni una hora de finalización establecida. El desafío continúa mientras los corredores sean capaces de completar el recorrido dentro del límite establecido.

Paraguay, en carrera por el título mundial

Cada selección estará integrada por 15 corredores, quienes consiguieron su lugar a través de un proceso de clasificación basado en sus resultados en pruebas de Backyard Ultra.

A diferencia de una competencia individual tradicional, el rendimiento colectivo será determinante. Cada vuelta completada por los integrantes de una selección suma para el puntaje de su país, por lo que la regularidad y la capacidad de resistencia del equipo serán claves para acumular la mayor cantidad de vueltas posible.

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La particularidad del campeonato es que todas las selecciones comenzarán a competir exactamente al mismo tiempo desde sus respectivos países. Los resultados serán integrados en una clasificación mundial hasta determinar al equipo campeón.

La coordinadora del evento en Paraguay, Patricia Ascarza, destacó la importancia de que el país sea parte de esta experiencia internacional.

“Para Paraguay es un honor recibir este campeonato mundial en el Parque Ñu Guasu, un espacio que representa naturaleza, deporte y comunidad. Nuestros corredores han trabajado intensamente para ganarse un lugar en la selección nacional y tendrán la oportunidad de competir simultáneamente con los mejores atletas de resistencia del mundo, llevando la bandera paraguaya a una de las pruebas más desafiantes del calendario internacional”, señaló.

Un desafío que no tiene una meta convencional

El Backyard Ultra se diferencia de otras modalidades de ultradistancia por su particular sistema de competencia. Los corredores deben completar exactamente una vuelta por hora. Quienes llegan antes tienen un tiempo limitado para descansar, alimentarse y prepararse para la siguiente salida.

El sistema continúa hasta que los atletas no pueden completar el recorrido dentro de los 60 minutos. De esta manera, la carrera puede prolongarse durante muchas horas e incluso varios días, dependiendo de la resistencia de los participantes.

En el Mundial por Equipos, además, cada vuelta cuenta para la clasificación de la selección, haciendo que el rendimiento de los 15 integrantes sea fundamental para la suma final.

Ñu Guasu, una vidriera internacional

La elección del Parque Ñu Guasu como sede paraguaya permitirá que uno de los principales espacios verdes del área metropolitana se convierta en parte de una competencia de alcance mundial.

El escenario reunirá naturaleza, actividad física y resistencia extrema en una jornada que conectará a los corredores paraguayos con participantes de decenas de países.

Con la realización del Backyard Ultra World Team Championship 2026, Paraguay suma otro evento deportivo internacional a su calendario y proyecta al Parque Ñu Guasu como un espacio capaz de albergar competencias de resistencia y actividades deportivas de gran convocatoria.