“De proyecto a potencia regional”: Olympics.com destaca el crecimiento del vóley playa paraguayo

La publicación, firmada por Virgílio Franceschi Neto y Andrés Aragón, pone como ejemplo el desarrollo alcanzado por las duplas paraguayas y resalta como principales hitos la clasificación al primer Campeonato Mundial, en 2013, y la histórica participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, con Michelle Valiente y Giuliana Poletti.

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“No es un éxito así repentino. Venimos trabajando hace 15 años, y también otros atletas que ya no están aquí. Solo que ahora se está viendo el resultado del trabajo de mucho tiempo”, señaló Valiente a Olympics.com.

La jugadora paraguaya explicó que el crecimiento también es consecuencia de la inversión y de la experiencia acumulada en las competencias internacionales. “La inversión, el trabajo día a día, jugar, perder, perder bastante –en Sudamericanos, en el circuito mundial que ahora comenzamos a jugar–. Estamos perdiendo bastante, pero nos está llevando a otro nivel y nos damos cuenta en cada competencia”, manifestó.

Un proyecto que comenzó en 2011

Olympics.com sitúa el inicio del proceso en 2011, con la llegada del entrenador brasileño Pepê Costa, quien puso en marcha un proyecto de selección que posteriormente tuvo continuidad durante 12 años con su compatriota Francimar Garrido.

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“Empezamos este proyecto de selección en 2011. En 2014 me fui y entró otro entrenador brasileño, Francimar Garrido, que estuvo 12 años”, recordó Costa.

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Durante ese período, Paraguay fue dando pasos importantes en el escenario internacional, con participaciones en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Suramericanos, hasta alcanzar la histórica clasificación olímpica de Valiente y Poletti para París 2024.

Para Olympics.com, aquella participación olímpica representó un punto de inflexión y la confirmación del crecimiento de una disciplina que durante años fue construyendo sus bases lejos de los grandes focos internacionales.

“Ahora tiene otro estatus”

Costa regresó a comienzos de 2026 al frente de la selección mayor, después de que Garrido asumiera la conducción de las categorías formativas de la Federación Paraguaya de Voleibol.

El entrenador brasileño considera que Paraguay alcanzó una nueva dimensión dentro de la disciplina.

“Paraguay ahora tiene otro estatus; está en el nivel de deporte olímpico, y existe una prioridad clara por parte del Comité Olímpico hacia el vóley playa”, afirmó.

El proyecto, según explicó, no se limita a los atletas que actualmente representan al país en las principales competencias. El trabajo apunta también a generar una estructura que permita sostener el crecimiento en las próximas generaciones.

“Hay mucha gente trabajando en las categorías base con Garrido, y estamos en proceso de reclutar a más personas. Organizamos clínicas y campamentos, reunimos a todos, hacemos preselecciones y también está el circuito nacional, que moviliza a mucha gente”, explicó Costa.

El presente confirma el proceso

El rendimiento de las duplas paraguayas en 2026 aparece como una consecuencia directa de ese proceso. Valiente y Poletti conquistaron recientemente la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano de Vóley Playa, clasificatorio para Los Ángeles 2028, mientras que la otra dupla paraguaya, integrada por Denisse Álvarez y Fiorella Núñez, se quedó con el bronce.

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Ambas parejas también avanzaron en el circuito internacional y consiguieron resultados destacados frente a algunas de las mejores duplas del mundo. Valiente y Poletti fueron cuartas en el BPT Challenge de Alanya, Turquía, y quintas en el BPT Elite de João Pessoa, Brasil.

En los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, las dos duplas paraguayas volvieron a encontrarse, esta vez en los cuartos de final, donde Valiente y Poletti consiguieron la victoria.

Valiente, campeona suramericana en Cochabamba 2018 junto a Patricia Caballero y medallista de plata en Asunción 2022 junto a Poletti, es una de las principales protagonistas de esta evolución. Su recorrido incluye además el Mundial de 2013, los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nankín 2014 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pensando en las próximas generaciones

El crecimiento no se detiene en las figuras actuales. Álvarez destacó el surgimiento de nuevas escuelas y la posibilidad de que el vóley playa paraguayo continúe ampliando su base.

“Las escuelitas de vóley que se están creando en Paraguay son muy prometedoras, así que siempre estamos alentando, acompañándolos y esperamos a que crezcan y que algún día tomen nuestro lugar”, expresó.

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El reconocimiento de Olympics.com pone así en perspectiva un proceso que comenzó hace más de una década y que tuvo en París 2024 uno de sus grandes puntos culminantes.

El desafío ahora es sostener esa evolución y convertir los resultados actuales en una plataforma para las nuevas generaciones, con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como uno de los grandes objetivos.