Presidente Franco organizará el Nacional de Handball Adulto 2027

La competitiva en deportes Presidente Franco, ciudad del Departamento de Alto Paraná, fue confirmada para la organización del certamen nacional en ambas ramas del balonmano paraguayo.
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El certamen reunirá a las mejores selecciones del handball femenino y masculino del país en unas prometedoras justas deportivas de este hermoso deporte.
Desde la CPH señalan que “estamos convencidos que será una edición inolvidable, marcada por la pasión, la competencia y el espíritu de confraternidad que caracteriza a nuestro deporte”.
Las vigentes campeonas son las selecciones de Amambay en la rama femenina y Caaguazú en la masculina. Las amambaienses consiguieron su quinto cetro nacional, mientras los caaguaceños celebraron el hexacampeonato.
El último certamen se disputó en el SND Arena de Asunción, organizada por la CPH, en marzo pasado.