Polideportivo
21 de septiembre de 2026 a la - 23:05

Presidente Franco organizará el Nacional de Handball Adulto 2027

Amambay festejó su quinto campeonato nacional femenino en el SND Arena, en el certamen que se hizo en marzo. La próxima cita será en Presidente Franco 2027.
Amambay festejó su quinto campeonato nacional femenino en el SND Arena, en el certamen que se hizo en marzo. La próxima cita será en Presidente Franco 2027.

La Confederación Paraguaya de Handball (CPH) comunicó oficialmente que la Federación de Presidente Franco será la organizadora del XLI Campeonato Nacional de Hadball Adulto 2027.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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La competitiva en deportes Presidente Franco, ciudad del Departamento de Alto Paraná, fue confirmada para la organización del certamen nacional en ambas ramas del balonmano paraguayo.

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El certamen reunirá a las mejores selecciones del handball femenino y masculino del país en unas prometedoras justas deportivas de este hermoso deporte.

Selección de Caaguazú, hexacampeón nacional, festejando el título 2026 en Asunción.
Selección de Caaguazú, hexacampeón nacional, festejando el título 2026 en Asunción.

Desde la CPH señalan que “estamos convencidos que será una edición inolvidable, marcada por la pasión, la competencia y el espíritu de confraternidad que caracteriza a nuestro deporte”.

Las vigentes campeonas son las selecciones de Amambay en la rama femenina y Caaguazú en la masculina. Las amambaienses consiguieron su quinto cetro nacional, mientras los caaguaceños celebraron el hexacampeonato.

El último certamen se disputó en el SND Arena de Asunción, organizada por la CPH, en marzo pasado.