Las Guerreras de plata suman la presea 23 del Team Paraguay y están en Lima’27

Las Guerreras fueron tales contra Argentina para igualar 25-25, llegando al tanto del empate a 7 segundos del final del partido, y celebraron como un campeonato la medalla de plata en balonmano de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con el vicecampeonato, las albirrojas también se anotaron para los Panamericanos de Lima 2027.

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El team albirrojo mostró mucha actitud y no se rindió nunca, dejando de lado la “sorpresiva” derrota sabatina contra Uruguay, lo que le dejó al borde de perder el podio en el polideportivo El Invencible de Santa Fe.

En cuanto al juego contra las argentinas, el partido fue tan parejo como el resultado final, con parcial de 11-12 favorable a las anfitrionas. En la segunda mitad, el parcial de 14-13 permitió la medalla de plata para las guerreras.

Fernanda “Yuyi” Insfrán brilló con un 85% en efectividad y consiguió la impresionante cantidad de 11 goles (en 13 disparos a puerta), seguida por las siempre efectivas Delyne Leiva con 5 tantos y Jessica Fleitas con 4. Fiorella Enriquez convirtió 2 goles al igual que Jazmín Mendoza, mientras Sabrina Fiore hizo 1 de penal.

En el camino plateado, las paraguayas le ganaron 21-19 a Chile en el debut, el miércoles pasado, luego se impusieron 28-10 a Perú, 40-15 a Colombia, cayendo 19-28 contra las orientales y consiguiendo el merecido empate de 25-25 contra Argentina.

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* El podio. La selección Argentina conquistó la medalla de oro con 4 triunfos y 1 empate, mientras Paraguay recibió la de plata con 7 puntos.

Chile se quedó con el bronce, con igual puntaje que Uruguay (6), pero se adjudicó la medalla por haber ganado en el juego directo entre ambos.

Uruguay se ubicó cuarto con 6 puntos, Colombia 5° con 2 y Perú 6° sin punto.