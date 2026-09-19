Santa Fe 2026: ¡Albirroja juvenil planta bandera en semifinales!

Dos partidos, dos victorias. La marca de Paraguay en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. Luego del estreno victorioso del jueves contra Argentina por 2-1, la Albirroja se impuso este sábado 2-0 sobre Venezuela, que le había ganado a Uruguay por 1-0, en la primera fecha.

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La segunda ronda del Grupo B se completará en la tarde de este sábado con el clásico rioplatense, en el que el perdedor se quedará sin posibilidades clasificatorias.

El equipo dirigido por Antolín Alcaraz se mostró dominante desde el arranque, con disparos de Eduardo Delmás y Rodrigo Vera que le quitaron pintura al parante, hasta que vinieron las anotaciones, producto de la superioridad sobre la Vinotinto.

Con un zurdazo desde fuera del área, el defensor olimpista Kevin Amarilla rompió el cero y poco después, el también franjeado Delmás amplió la cuenta luego de la recepción del balón en el área y la definición a su estilo, con calidad.

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En el segundo tiempo, la Albirroja administró su ventaja, apeló al fútbol-control, dosificando sus energías para afrontar el resto del desgastador torneo con formato exprés, con presentaciones cada 48 horas.

El lunes, Paraguay lidiará con Uruguay, mientras que Argentina cotejará con Venezuela, en el cierre de las acciones del Grupo B.

En el A, las cosas marchan parejas luego de dos rondas, ya que Chile, Colombia, Perú y Panamá están con 3 puntos, con una victoria y una derrota.

Este domingo definen Colombia-Chile y Perú-Panamá. La competencia futbolística masculina se desarrolla íntegramente en el estadio Marcelo Bielsa del Newell’s Old Boys de Rosario.