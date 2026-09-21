Santa Fe 2026: Las Yacaré conquistan el bronce y Paraguay llega a 24 medallas

Paraguay salió decidido a quedarse con la medalla y rápidamente marcó diferencias en el marcador. Liz Romero abrió el camino con un try a los 5 minutos y 53 segundos, mientras que Lucero Viveros amplió la ventaja apenas 31 segundos después.

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Uruguay reaccionó y descontó con una conquista de Romero, a los 4 minutos y 16 segundos, pero Paraguay volvió a golpear antes del descanso con otro try de Viveros, a los 3:49.

Las Yacaré mantuvieron el control en el segundo tiempo y volvieron a encontrar el ingoal uruguayo con Liz Romero, a los 2:18. Viveros, una de las figuras paraguayas del encuentro, sumó nuevamente para colocar a Paraguay en una posición favorable.

El conjunto celeste intentó reaccionar y consiguió dos conquistas más, por intermedio de Pamela Siffer y Tamara Ancheta, pero el equipo paraguayo sostuvo la diferencia y terminó celebrando el triunfo por 22-12.

La última anotación paraguaya estuvo a cargo de María Cruces, para sentenciar una victoria que significó la medalla de bronce para Las Yacaré.

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El camino de las paraguayas

Las Yacaré tuvieron una exigente fase de grupos en el Hipódromo Óvalo.

En su debut enfrentaron precisamente a Uruguay y consiguieron una importante victoria por 19-12, resultado que marcó el inicio de su recorrido en la competencia.

Posteriormente, Paraguay cayó ante Colombia por 24-7, antes de enfrentar a la poderosa selección argentina. En ese compromiso, las locales se impusieron por 48-0.

Las paraguayas cerraron la fase de grupos con una nueva victoria, esta vez sobre Perú por 17-5, resultado que les permitió avanzar a la instancia decisiva.

En el duelo por el tercer lugar volvieron a encontrarse con Uruguay y esta vez repitieron la victoria, aunque con un marcador diferente: 22-12, para quedarse con el bronce.

Paraguay suma 24 medallas

La presea obtenida por Las Yacaré eleva a 24 medallas (5 de oro, 7 de plata y 12 de bronce) la cosecha del Team Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La delegación paraguaya continúa así sumando preseas en su objetivo de alcanzar la meta establecida para esta edición de los Juegos, en los que compite con una delegación de 343 atletas en 32 disciplinas.

El bronce del rugby seven femenino representa además otro podio para el deporte colectivo paraguayo y permite a Las Yacaré cerrar su participación en Santa Fe con una medalla suramericana.