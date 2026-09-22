Amambay se consolida en el Top 4 sorprendiendo a Colonias Gold

El Deportivo jugó un gran partido en el Estadio de la Federación de Básquetbol del Amambay, derrotando a los Gold 85-70 este lunes, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la LNB 2026.

Lea más: Penúltima fecha de revanchas por el Clausura

Con este resultado, las Águilas del Norte se sitúan en el cuarto puesto y están con amplias chances de avanzar a la fase semifinal, que arrancará luego de celebrarse la decimocuarta estación del torneo, que se dará esta misma semana.

Los parciales para los pedrojuaninos fueron de 21-9, 21-21, 22-17 y 21-23. Víctor Da Costa y Jemal Davis estuvieron incontenibles con 25 y 24 puntos, respectivamente.

En filas colonas se destacó Edwin Mijares, con 19 puntos, en el team “dorado” que ya aseguró su pase al cuadrangular semifinal.

Este lunes también se disputaron los partidos: San Alfonzo de Minga Guazú 59 - 76 San José y Deportivo Campoalto 83 - Félix Pérez Cardozo 68.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este martes completan la fecha 13: Capiatá Bulls vs. Olimpia Kings.

* Posiciones. La tabla de posiciones, quedando aún pendiente la regularización del juego entre Amambay y Félix Pérez Cardozo correspondiente a la fecha 7 de la primera rueda, está así:

1° Deportivo San José 26 puntos

2° Colonias Gold 22 puntos

3° Olimpia Kings 21 puntos (1 juego menos)

4° Deportivo Amambay 19 puntos (1 juego pendiente)

5° Deportivo Campoalto 18 puntos

6° Félix Pérez Cardozo 17 puntos (1 juego pendiente)

7° San Alfonzo de Minga Guazú 15 puntos

8° Capiatá Bulls 12 puntos (1 juego menos).