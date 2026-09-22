Polideportivo
22 de septiembre de 2026 a la - 18:44

Amambay se consolida en el Top 4 sorprendiendo a Colonias Gold

Colonias Gold y Deportivo Amambay protagonizaron uno de los duelos importantes de la fecha 13 del torneo Clausura. Las Águilas del Norte consiguieron una gran victoria de 85-70.
Colonias Gold y Deportivo Amambay protagonizaron uno de los duelos importantes de la fecha 13 del torneo Clausura. Las Águilas del Norte consiguieron una gran victoria de 85-70.

Deportivo Amambay consiguió una gran victoria en casa y se duplica el valor al derrotar 85-70 a Colonias Gold, uno de los tres equipos que en los últimos años están en el podio del baloncesto, junto a Deportivo San José y Olimpia Kings. Las Águilas del Norte se meten así entre los cuatro mejores, faltando una sola fecha para concluir la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Deportivo jugó un gran partido en el Estadio de la Federación de Básquetbol del Amambay, derrotando a los Gold 85-70 este lunes, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la LNB 2026.

Lea más: Penúltima fecha de revanchas por el Clausura

Con este resultado, las Águilas del Norte se sitúan en el cuarto puesto y están con amplias chances de avanzar a la fase semifinal, que arrancará luego de celebrarse la decimocuarta estación del torneo, que se dará esta misma semana.

Los parciales para los pedrojuaninos fueron de 21-9, 21-21, 22-17 y 21-23. Víctor Da Costa y Jemal Davis estuvieron incontenibles con 25 y 24 puntos, respectivamente.

En filas colonas se destacó Edwin Mijares, con 19 puntos, en el team “dorado” que ya aseguró su pase al cuadrangular semifinal.

Este lunes también se disputaron los partidos: San Alfonzo de Minga Guazú 59 - 76 San José y Deportivo Campoalto 83 - Félix Pérez Cardozo 68.

Este martes completan la fecha 13: Capiatá Bulls vs. Olimpia Kings.

* Posiciones. La tabla de posiciones, quedando aún pendiente la regularización del juego entre Amambay y Félix Pérez Cardozo correspondiente a la fecha 7 de la primera rueda, está así:

1° Deportivo San José 26 puntos

2° Colonias Gold 22 puntos

3° Olimpia Kings 21 puntos (1 juego menos)

4° Deportivo Amambay 19 puntos (1 juego pendiente)

5° Deportivo Campoalto 18 puntos

6° Félix Pérez Cardozo 17 puntos (1 juego pendiente)

7° San Alfonzo de Minga Guazú 15 puntos

8° Capiatá Bulls 12 puntos (1 juego menos).