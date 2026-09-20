Penúltima ronda por la fase regular del Clausura y San José sigue en la vanguardia

Ya están definidos algunos de los clubes que avanzarán de fase, quedando dos fechas para culminar la etapa regular, y en la punta sigue Deportivo San José, que enfrentará este lunes a San Alfonzo de Minga Guazú, en uno de los tres partidos de baloncesto para este día.

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El juego entre “santos” y “toros” por el Clausura se anuncia para las 20:00, en el polideportivo del Comando Logístico.

El partidazo de la fecha se dará en el Norte del país, con el prometedor cotejo entre el Deportivo Amambay y Colonias Gold, uno de los escoltas.

Las Águilas del Norte recibirán en el Estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay de Pedro Juan Caballero a los colonos, desde las 19:30.

De ganar Amambay está con muchas posibilidades de tomar el cuarto cupo para las semifinales.

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Otro de los atractivos partidos lo sostendrán Deportivo Campoalto y Félix Pérez Cardozo. La cita será en el Complejo SUMA Conmebol de Luque, desde las 20:00.

El partido que cerrará la fecha será este martes, entre el colero Capiatá Bulls y el escolta Olimpia Kings, en el SUMA, desde las 20:00.

* Fase semifinal. En cuanto a la siguiente etapa, ya aseguraron presencia en el cuadrangular semifinal:

Deportivo San José con 24 puntos, Olimpia Kings y Colonias Gold con 21.

En la lucha por el cuarto lugar están Deportivo Amambay y Félix Pérez Cardozo, con 17 y 16 puntos, respectivamente, pero con un juego pendiente entre ambos.

De celebrarse el Clausura de la Copa Comuneros, están ya anotados Campoalto, San Alfonzo y Capiatá Bulls, con 16, 14 y 12 unidades, respectivamente.