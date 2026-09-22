El panameño Jaime Barría aportará experiencia de MLB a las Estrellas Orientales en LIDOM

El equipo dominicano dio la bienvenida al panameño a través de su cuenta de Instagram con el mensaje: "¡BIENVENIDO, JAIME BARRÍA! El lanzador panameño se une a las Estrellas Orientales como importado para la próxima temporada".

Barría, de 27 años, cuenta en su haber con seis temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas, con los Angelinos de Los Ángeles.

"Barría llega para aportar profundidad a nuestra rotación de abridores. ¡Nos vemos en el montículo, Jaime!", prosiguió el mensaje en la red social de los Orientales.

El diestro panameño ya conoce la LIDOM, con un paso por los Tigres del Licey en la temporada 2020-2021 y posteriormente con los Toros del Este, equipo con el que actuó en las campañas 2024-2025 y 2025-2026.

En la pasada temporada dominicana, Barría participó en tres partidos de la serie regular, en los que registró marca de 0-0 y efectividad de 0,90.

En la postemporada intervino en cinco encuentros, con récord de 0-1 y promedio de carreras limpias de 4,00. En los ocho compromisos trabajó como lanzador abridor.

Barría se suma a una rotación en la que también figuran el estadounidense Trevor Bauer y los dominicanos Enny Romero, Esmil Rogers y Óscar de la Cruz.

Durante 2026, el panameño actuó en la Liga Mexicana con los Algodoneros de Unión Laguna, para los que realizó dieciséis aperturas y terminó con marca de 3-6 y efectividad de 6,23.

"Barría es un veterano que vendrá a darle más profundidad a nuestra rotación de lanzadores abridores", manifestó Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas Orientales.

Las Estrellas tienen previsto iniciar sus entrenamientos el 14 de octubre próximo en el complejo de los Tigres de Detroit, ubicado en el municipio de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís.

La temporada 2026-2027 de la LIDOM comenzará el 16 de octubre próximo.