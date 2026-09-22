República Checa espera en semifinales a España o Kazajistán en la BJK Cup

En la pista dura del Shenzhen Bay Sports Centre Arena (China), Linda Noskova impuso su saque desde el comienzo contra Katie Boulter, sumó 15 ‘aces’, no concedió ninguna bola de rotura y cerró el encuentro con otro servicio directo.

l equipo de la República Checa, vencedor por 2-0 sobre Gran Bretaña, espera ahora al ganador del cruce del miércoles entre España y Kazajistán.

Boulter empezó con dos dobles faltas en su primer turno de saque y cedió el juego; Noskova confirmó la rotura y volvió a quebrar el servicio de la británica en un tercer juego largo, en el que tuvo que insistir antes de abrir una ventaja de 3-0.

A partir de ahí, su saque sostuvo una primera manga en la que Boulter apenas encontró oportunidades al resto y que la checa cerró por 6-2.

La británica ofreció más resistencia en el segundo set, sobre todo porque ganó seguridad con el servicio: conservó sus primeros cuatro turnos y, cuando Noskova dispuso de dos bolas de rotura con 4-4, respondió para ponerse 5-4 y obligar a su rival a sacar para seguir en la manga.

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Noskova superó ese trámite sin conceder una bola de set, mientras que Boulter volvió a mantener el saque para adelantarse 6-5.

La checa pasó entonces por su momento más delicado al servicio, cuando una doble falta permitió a Boulter llegar al 30-30 mientras Noskova sacaba para forzar el desempate.

Un ‘ace’ y otro punto de saque la sacaron del apuro y llevaron el set al ‘tie-break’, después de doce juegos sin roturas.

En el desempate, el servicio volvió a marcar la diferencia. Noskova tomó ventaja con varios saques directos, llegó al 6-3 y cerró el partido con un ‘ace’ abierto en su primera bola de encuentro. Su triunfo completó el trabajo que Bouzkova había iniciado con un sufrido 7-6 (2), 4-6 y 6-4 ante Kartal.