Alexandre Pires es objetivo de una operación policial en Brasil

Conforme una publicación del medio Globo (G1), la Policía Federal brasileña sospecha que la organización vendía casiterita extraída ilegalmente del Territorio Indígena Yanomami, en Roraima. También fueron objetivos de la investigación los empresarios Diego Possebon y Matheus Possebon, este último, representante del cantante.

Por el caso, las autoridades del vecino país están ejecutando órdenes de registro e incautación en domicilios vinculados a ellos.

Conforme el artículo de G1, la defensa de Alexandre Pires declaró que el cantante nunca estuvo involucrado en actividades de minería ilegal ni en la extracción de minerales, y mucho menos en territorios indígenas.

Asimismo, señaló que Alexandre se vio sorprendido por los nuevos acontecimientos de la operación policial y sostuvo que jamás ha cometido ningún acto ilícito.

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Operación “Disco de Oro II”

La intervención, denominada Operación Disco de Oro II, contempla la ejecución de 12 órdenes de registro e incautación y 17 mandatos judiciales para el embargo de bienes y activos. De igual manera, no se han emitido órdenes de captura.

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Además, la investigación señala que Alexandre Pires era representado por Matheus Possebon, hermano de Diego Possebon, apuntado como el presunto operador central y líder de la organización criminal. Alexandre Pires y su empresa fueron incluidos en el núcleo financiero del grupo investigado.

Nuevamente, según datos locales, se sospecha que el cantante y su empresa fueron utilizados para fraccionar, ocultar y disimular fondos obtenidos mediante el fraude relacionado con la venta de casiterita.

La casiterita es el principal mineral utilizado en la producción de estaño, un metal empleado en la fabricación de diversos productos, como latas de alimentos, piezas automotrices, vidrios y equipos electrónicos, incluidos teléfonos móviles y computadoras. Debido a su alto valor de mercado y a la gran demanda industrial, la casiterita es frecuentemente objeto de explotación ilegal.

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