A madrugar para seguir a Dani Vallejo en el Hangzhou Open

El Hangzhou Open 2026, correspondiente al ATP Tour, en la categoría 250, se inició en su llave principal este miércoles y se extenderá hasta el martes 29, sobre canchas duras.

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El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (58 en la clasificación mundial), es el quinto cabeza de serie, por debajo de Daniil Medvedev (6), Andrey Rublev (25), Tomás Martín (30) y Quentin Halys (49), y por encima de los otros tres sembrados, Fabián Marozsán (59), Jaime Faría (68) y Kamil Majchrzak (73).

La presentación inicial del ascendente tenista guaraní, de 22 años, será contra el chino Cui Jie, de 28 años, 454 en el escalafón mundial y cuya mejor posición en la ATF fue de 280. Compite en el evento mediante una invitación (Wild Card).

Por ránking, debería pasar Vallejo, aunque todo es relativo, el mejor se define en la pista, en este caso al mejor de tres sets. De avanzar, nuestro compatriota jugará en segunda fase con el ganador del choque entre el chino Zhang Zhizhen (WC) y el hongkonés Coleman Wong Chak-lam.

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El duelo Vallejo-Cui está marcado para el segundo turno de la Cancha Central. El primero está fijado para las 02:30, y será animado por el portugués Jaime Faría y el francés Terence Atmane, por lo que el choque entre Vallejo y Cui no será antes de las 04:30, un horario más “amigable” para el madrugador paraguayo que deberá recurrir a Internet para seguir las alternativas del match.