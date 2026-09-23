Bouzas arrolla a Zhiyenbayeva y acerca a España a las semifinales

La española dominó el encuentro desde el primer juego, rompió cuatro veces el servicio de su rival y no afrontó ninguna bola de rotura para colocar el 1-0 en la eliminatoria.

Cristina Bucsa (35) tratará de sellar a continuación el pase de España a sus primeras semifinales desde 2008 frente a Yulia Putintseva (78). Si pierde, la eliminatoria se resolverá en el partido de dobles. El vencedor se enfrentará este viernes a Chequia.

"Estoy muy contenta con mi actuación y por haber podido darle el punto a España", declaró Bouzas tras concluir el choque, quien reconoció haber sentido "un poco de presión", aunque trató de transformarla "en algo positivo" apoyándose en la confianza de sus compañeras.

Bouzas asumió desde el principio la diferencia de clasificación entre ambas y apenas concedió opciones a una rival que disputaba el partido más importante de su carrera. Sólida con el saque y agresiva con la derecha, la española ganó el 82 % de los puntos jugados con su primer servicio y terminó sin cometer dobles faltas.

La gallega necesitó insistir en un primer juego igualado, pero acabó haciendo daño con la derecha para lograr una rotura inmediata que confirmó sin conceder un solo punto. Zhiyenbayeva inauguró entonces su marcador, aunque sus problemas al saque reaparecieron poco después y Bouzas volvió a romper para abrir una ventaja de 4-1.

La kazaja, que acumuló cuatro dobles faltas durante la primera manga, encontró un respiro cuando levantó tres bolas de set con 1-5. Bouzas se precipitó al resto en ese juego, pero no trasladó las dudas a su servicio y cerró el parcial por 6-2 después de 29 minutos.

Zhiyenbayeva consiguió mantener su saque con apuros en el comienzo del segundo set, pero su resistencia apenas duró unos minutos. Bouzas igualó el marcador y encadenó después tres juegos en blanco, dos de ellos al resto, para pasar del 0-1 al 4-1 y dejar el partido prácticamente resuelto.

La española tuvo más dificultades para confirmar la segunda rotura, aunque sacó adelante el juego para situarse 5-1. Zhiyenbayeva prolongó el encuentro al salvar una bola de partido con su servicio, antes de que Bouzas completara una actuación sin fisuras y celebrara junto al público, claramente decantado a su favor, el primer punto de España.

Bouzas concluyó el encuentro con tres saques directos, ganó 60 de los 97 puntos disputados y convirtió cuatro de sus ocho oportunidades de rotura. Zhiyenbayeva, en cambio, cometió cinco dobles faltas y nunca llegó a disponer de una opción para quebrar el servicio de la española.