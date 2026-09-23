Eddy Merckx da a Bélgica un 50 % de opciones de ganar el Mundial, con Evenepoel y Van Aert

"Creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Viendo cómo Evenepoel se proclamó campeón del mundo de contrarreloj y teniendo también a Van Aert, contamos con dos bazas importantes", declaró Merckx a la radiotelevisión pública belga RTBF.

El corredor al que apodaban "El caníbal", de 81 años, citó entre los principales rivales al mexicano Isaac del Toro, al francés Paul Seixas y al neerlandés Mathieu van der Poel, aunque advirtió de que también pueden aparecer corredores inesperados.

En todo caso, el cinco veces campeón del Tour de Francia subrayó que las posibilidades para los belgas aparecen ante la ausencia del esloveno Tadej Pogacar, a quien consideraba el principal favorito.

"Si estuviera, habríamos corrido por el segundo puesto", afirmó Merckx, quien advirtió de que la selección deberá vigilar especialmente las escapadas y reaccionar rápido si en ellas se infiltra alguno de los favoritos.

Merckx conquistó el Mundial en ruta en 1967 en Heerlen (Países Bajos), en 1971 en Mendrisio (Suiza) y en 1974, precisamente, en Montreal (Canadá).