Estados Unidos busca el consuelo en la Copa de Presidentes tras el fiasco en la Ryder

Los estadounidenses y el equipo internacional, con el colombiano Nico Echavarría en sus filas, se medirán hasta el domingo en el campo de golf del Medinah Country Club de Medinah, un suburbio al norte de Chicago.

Además de Scheffler, Estados Unidos contará con Cameron Young, Wyndham Clark, Sam Burns, Russell Henley, Collin Morikawa, Chris Gotterup, Xander Schauffele, Justin Thomas, Patrick Cantlay, Jacob Bridgeman y Jackson Koivun bajo la capitanía de Brandt Snedeker.

Competirán, además de Echevarría, contra los surcoreanos Sungjae Im, Si Woo Kim y Tom Kim, los australianos Ryan Fox, Min Woo Lee y Adam Scott, los canadienses Corey Conners y Nick Taylor, el sudafricano Christiaan Bezuidenhout y los japoneses Ryo Hisatsune y Hideki Matsuyama.

El capitán del equipo internacional, el australiano Geoff Ogilvy, ha destacado que Echevarría es "un competidor de primer nivel" detrás de "una imagen relajada y un carácter tranquilo".

Echevarría es el tercer colombiano que consigue una convocatoria para la Copa de Presidentes, después de Sebastián Muñoz y Camilo Villegas. Además, garantiza el regreso de Latinoamérica al equipo internacional tras su ausencia en la última edición, en 2024.

La Copa de Presidentes, que se celebra cada dos años desde 1994, ha sido históricamente terreno seguro para Estados Unidos, pues ha ganado todas las ediciones con excepción de la de 2003 en Sudáfrica, que registró empate a 17.

En la última, disputada en 2024 en Montreal (Canadá), Estados Unidos ganó por 18,5 a 11,5.

El torneo se presenta como la oportunidad idónea para que Estados Unidos deje atrás el revés que supuso la Copa Ryder de 2025, conquistada por Europa 15-13 en Nueva York, bajo un ambiente muy hostil poco habitual en el golf.

Scheffler, número uno del mundo desde 2023, confesó al terminar la Ryder que había sido "probablemente uno de los peores momentos" de su carrera.

El presidente de Estados Unidos, gran aficionado al golf y cada vez más asiduo a las grandes competiciones deportivas, presenció hace un año en la Ryder Cup el inicio del descalabro del equipo estadounidense que acabaría perdiendo ante Europa.

Pese a ese mal recuerdo, Trump también tiene intención de asistir a este torneo en Chicago, del que es presidente honorario, un cargo que tradicionalmente ejerce el mandatario del país que acoge la competición.

"Será un evento especialmente emocionante. Ambos equipos cuentan con un gran talento. ¡Espero con ilusión estar allí y saludar a todos estos fantásticos deportistas de ambos equipos! ¡Nos vemos en Chicago!", afirmó Trump recientemente.

En 2017, durante su primer mandato, Trump ya se convirtió en el primer presidente en el cargo en entregar el trofeo de campeón al equipo estadounidense, en una edición celebrada en Nueva Jersey.