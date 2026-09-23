Ferrán Torres: "Todos los días de mi vida veré el gol al menos una vez"

"Lo habré visto millones de veces. Es uno de los momentos, por no decirte el momento más especial de mi vida, ya no solo por mí, sino por mi familia y por cómo puede ayudar a ser felices a tantas personas. Todos los días de mi vida al menos lo veré al menos una vez", subraya Torres en un vídeo distribuido por la Real Federación Española de Fútbol.

Confiesa que el día de la final contra Argentina, tuvo el presentimiento de que se iba a hacer realidad el sueño de ser campeones del mundo, aunque sin pensar que sería el autor del gol decisivo.

"Sí había soñado ser campeón del mundo. La vida es para los soñadores y soñar en grande hace que puedas conseguir cosas grandes. Pero las expectativas comparadas con la realidad, la realidad es mucho más grande cuando tienes esa copa en tus manos (...) Fue un momento que había tenido en mi cabeza muchas veces", se sincera.

Para el exjugador del Barcelona, lo que le pone "más la piel de gallina" al ver la repetición del gol de la final en Nueva York fue cuando todos los compañeros se abalanzaron sobre él en el córner "con una cara de felicidad y de locos". "Es el momento más especial de todo lo que engloba el gol", añade.

También rememora cómo visualizó el instante de golpear el balón para batir la meta argentina: "Lo juro que en ese momento se hizo un silencio y noté que estábamos la pelota y yo solos, que no había nadie más en el estadio, y que ese balón estaba predestinado a ser para mí, y luego todo sucedió muy rápido".

En el vídeo, realza su amistad con el jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente, a quien anima a "repensar lo de retirarse de la selección" tras su reciente decisión de no vestir más la camiseta de la Roja.

"Pero sabe que siempre va a tener mi apoyo, es un amigo. Me ha demostrado la persona que es y lo que vale y le voy a echar muchísimo de menos", valora el delantero valenciano de Llorente.