Jueves, 24 de septiembre de 2026

Redacción Deportes. La selección de Uruguay, con Diego Forlán al mando, visita a la de Japón en Miyagi, y la Ecuador a la de Corea del Sur-Ecuador en Suwon en dos de los partidos amistosos más destacados de los programados para este jueves.

Redacción Deportes. Las carreras de fondo en carretera femenina sub-23 y masculina júnior marcan la jornada de este jueves en los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera que se disputan en la ciudad canadiense de Montreal.

Redacción Deportes. Comienza este jueves el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en el circuito urbano de Bakú.

Madrid. Madrid - Un año más, EA Sports lanza la última versión del juego de fútbol por excelencia, el ‘FC27’, antes conocido como el ‘FIFA’, en una edición en la que la gran novedad es la creación de una enorme ciudad virtual, llena de vida, “en la que jugar con 100 personas al mismo tiempo”, tal y como asegura en una entrevista con EFE Sam Rivera, productor ejecutivo del juego. Por Javier Picazo.

- Entrenamientos libres 1 (08.30 a 09.30 GMT) y 2 (12.00 a 13.00) del Gran Premio de Azerbaiyán, 15ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito urbano de Bakú. (FOTO)

- Euroliga. 1ª jornada: Dubai-Real Madrid (16.00 GMT) y Barça-Anadolu Efes y Baskonia-Olympiacos (18.30).

- España. Ppevia de la Liga Endesa 2026/2027.

- Campeonatos del Mundo en carretera, en Montreal (Canadá) (hasta 27) (FOTO). Carreras de fondo en carretera femenina sub-23 (13.00 a 16.45 GMT) y masculina júnior (17.30 a 21.00 CET).

- Liga de Naciones. 1ª jornada (FOTO): Portugal-Gales, Noruega-Dinamarca, Países Bajos-Alemania y Serbia-Grecia (18:45 GMT).

. También se juegan los partidos Andorra-Malta (16.00 GMT), Austria-Israel, Kosovo-Irlanda, Liechtenstein-Lituania (18.45).

- Entrevista con Sam Rivera, productor ejecutivo de la última versión juego de EA Sports ‘FC27’, antes conocido como el ‘FIFA’. Por Javier Picazo. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga de Naciones CONCACAF. 1ª jornada: Puerto Rico-Guyana, República Dominicana-Nicaragua, Costa Rica-Curazao, Jamaica-Guatemala, Honduras-Surinam y El Salvador-Martinica.

- DP World Tour. Abierto de Francia, en Le Golf National (hasta 27).

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Torneos WTA 500 de Singapur y 250 de Seúl (hasta 27).

- Torneos ATP 250 de Chengdu y Hangzhou (China) (hasta 29).

- Copa Billie Jean King. Fase final, en Shenzhen (China) (hasta 27). Cuartos de final: Italia-China y Ucrania-Bélgica.

Redacción EFE Deportes