Los retos de la Roja y de De la Fuente en la nueva etapa como bicampeona mundial

“Tenemos que seguir mejorando con la idea de que lo mejor está por llegar”, fue la proclama que De la Fuente lanzó el pasado lunes cuando renovó su contrato hasta 2032 para hacer ver a los jugadores que la segunda corona mundial no es la meta, sino un punto intermedio.

Con su segunda corona mundial, cuatro Eurocopas y una Liga de Naciones, España afronta en la nueva etapa con el ánimo de ampliar aún más su vitrina. El primer desafío arranca con la nueva edición del torneo creado por la UEFA en 2018, donde además de la victoria en 2023, acumula dos subcampeonatos (2021 y 2025).

A medio plazo, está ser pentacampeona de Europa y, en el Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030, obtener el tercer título como anfitriona y entrar en el selecto club de Brasil (5), Alemania e Italia (4) y Argentina (3) con más de tres coronas.

El técnico riojano ya es el seleccionador más laureado con la Roja, al sumar tres trofeos: el Mundial, la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2023, donde también fue subcampeona el pasado año.

Tras el éxito de Estados Unidos, tiene el reto de igualar al técnico de Argentina, Lionel Scaloni, que luce cuatro títulos: un Mundial, dos Copas de América y la Finalissima de 2022.

De cumplir su nuevo contrato, hasta 2032, tiene por delante el Mundial 2030, dos Eurocopas 2028 y 32, y tres Liga de Naciones como oportunidades para ensanchar su palmarés.

En las tres ocasiones en las que De la Fuente ha dirigido a España en fases de grupo, siempre ha quedado primera, lo que ha evidenciado el nivel competitivo mostrado por el combinado nacional en las distintas fases de las competiciones.

En la quinta edición de la Liga de Naciones, en la categoría A, España debe jugar a doble partido con Inglaterra, Croacia y República Checa y los dos primeros se clasificarán para cuartos de final.

Con la victoria ante Argentina en la final del Mundial (1-0), el combinado español recuperó el liderato en el ránking de la FIFA que había perdido en abril de este año a manos precisamente de la Albiceleste.

Mantener el número uno permitiría a la Real Federación Española de Fútbol seguir haciendo gala de tener a las dos mejores selecciones, tanto la masculina, como la femenina, al frente de la clasificación desde diciembre de 2023, pocos meses después de ganar su primer Mundial en Australia.

De la Fuente tiene lejos el récord de Brasil, que fue número uno de la FIFA durante seis años, nueve meses y 25 días entre 1994 y 2001, aunque sí tiene a tiro batir la anterior marca de España, con Vicente del Bosque en el banquillo, que fue líder durante dos años y casi tres meses entre 2011 y 2014.

Con solo 19 años, Lamine Yamal presume de tener ya en su mochila un Mundial y una Eurocopa, lo que sienta las bases para que pueda convertirse en un futuro en uno de los grandes de la historia del fútbol.

El futbolista más joven en ganar ambos títulos y también el más precoz en debutar con la Roja es ya el estandarte de la selección y aunque en el pasado campeonato del mundo estuvo un peldaño por debajo de su nivel, quiere reivindicarse en el nuevo ciclo para demostrar que aspira a ser una leyenda.

Además de alzar la Copa del Mundo, España asombró al mundo por su juego ofensivo, en particular, en la semifinal ante Francia y en el partido decisivo ante Argentina.

Con catorce goles anotados y solo uno encajado en ocho partidos, puso de relieve su apuesta por la verticalidad, el juego por las bandas y la presión alta, algo que también fue característico en la Eurocopa.

Al margen de la racha de encuentros invictos de la selección, el centrocampista del PSG Fabián Ruiz tiene ante sí la oportunidad de hacer historia. Encadena 50 partidos sin conocer la derrota en el tiempo reglamentario, todos los que ha jugado con España desde su estreno en junio de 2019 ante Islas Feroe.

Con la final del Mundial, superó al brasileño Garrincha y tiene a la vista el récord, en manos de otro español, Carlos Marchena, que enlazó 56 encuentros invicto.