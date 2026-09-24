Defensa del acusado de matar al argentino Aramburu critica "obsesión por crimen racista"

En los últimos alegatos de la defensa, Xavier Nogueras, letrado del exmilitar Loïk Le Priol, culpó a la prensa, a la que acusó de hablar de Le Priol, nada más ocurrir el asesinato, como "un supremacista blanco" por sus supuestos vínculos con un grupúsculo de ultraderecha, el GUD, disuelto en 2024 por su peligrosidad.

"Eso ha sido un drama para la defensa porque, cuando se inyecta la ideología en un caso, uno no se puede centrar en los hechos", argumentó Nogueras, quien insistió en que su cliente disparó fruto de "un acto de defensa, absoluto, total e incondicional".

Nogueras negó "la premeditación" de Le Priol, aunque ciertos testigos le escucharon decir "lo voy a matar" (a Aramburu), y habló de una supuesta falta de discernimiento de su cliente, asociado al estrés postraumático con el que fue diagnosticado en 2015 tras sus misiones antiterroristas en África como comando de la Marina francesa.

"Yo conozco a Le Priol desde 2015 (...) Su exnovia me ha contado los sudores, las pesadillas que sufría", señaló el abogado.

El alegato sucede después de que la Fiscalía francesa solicitase el miércoles 27 años de prisión para Le Priol, por asesinato, y 20 contra Romain Bouvier, por tentativa de asesinato. La pena máxima para ambos podría ser la cadena perpetua.

El abogado aclaró que no pedirá que se absuelva a su cliente e intentó empatizar con el sufrimiento de la mujer de Aramburu, María, quien prestó declaración la semana pasada, en uno de los momentos más emotivos del proceso.

Un jurado popular se pronunciará mañana, viernes, sobre las acusaciones contra Le Priol y Bouvier, quienes dispararon a Aramburu después de una banal pelea regada de alcohol que comenzó en la madrugada del 19 de marzo en el bar Le Mabillon del bulevar Saint-Germain de París en la que también estuvo implicado Shaun Hegarty, antiguo jugador de rugby y amigo y socio del argentino.

La defensa de Bouvier insistió en que "no hubo intención de asesinar" de su cliente, quien realizó cuatro disparos contra Aramburu, ninguno de ellos mortal. "Los psiquiatras han dicho que Bouvier no es peligroso desde el punto de vista criminal", indicó la abogada Sophie Rey-Gascon, contraponiendo el caso de su cliente con el de Le Priol.

Hugues Vigier, otro de los abogados de Bouvier, reprochó el gesto de Aramburu antes del tiroteo. El argentino echó al suelo a Le Priol tirándole de la capucha después de que el exmilitar hubiese dado tres bofetadas a Hegarty. "Hay momentos en los que no nos comportamos como somos", lanzó Vigier.

La defensa de Lyson Rochemir, la novia de Le Priol cuando se produjo el asesinato, pidió que su clienta sea absuelta (se arriesga a la perpetua por complicidad de asesinato). La Fiscalía solicitó tres años de cárcel contra ella, dos de ellos exentos de cumplimiento, por alteración de la escena del crimen, así como por sustracción, ocultación y eliminación de objetos.

"La opinión pública ha sido manipulada, con cronistas improvisados", lamentó el letrado Florian Lastelle, quien recordó que Rochemir, quien comparece en libertad, ha sido intimidada durante el proceso y está actualmente escoltada por dos gendarmes.

La defensa del cuarto acusado de este caso, Anthony Sorrentino, solicitó que la condena contra su cliente no incluya la prisión efectiva.

El Ministerio Público reclamó para Sorrentino una pena de tres años, dos de ellos con suspensión, también por haber ocultado pruebas, pero además por haber ayudado a Bouvier en su corta huida.