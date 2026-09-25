14-35. Los Falcons se estrenan en Green Bay

Los Packers (1-2) se adelantaron con un 'touchdown' de Christian Watson, que recibió un pase de Jordan Love en la zona de anotación en el primer cuarto.

Los Falcons (1-2) respondieron de inmediato con el primero de los 'touchdowns' de Bijan Robinson, que en esa misma ofensiva ya había completado una espectacular carrera de 55 yardas desde la yarda 40 de Atlanta hasta la 5 de Green Bay.

Esa anotación abrió un parcial de 0-27 para los Falcons, que pasaron del 7-0 al 7-27 con 'touchdowns' de Austin Hooper en el segundo cuarto y Brian Robinson Jr. en el tercero, además de dos 'field goals' de Nick Folk.

Cuando el marcador era todavía de 7-10, Zach Harrison, de los Falcons, bloqueó un intento de gol de campo de 47 yardas de Trey Smack que hubiese supuesto el empate para Green Bay.

Ya en el último cuarto, Matthew Golden acortó distancias para los Packers tras recibir un pase de 15 yardas de Jordan Love, antes de que los Falcons cerrasen el marcador con el segundo 'touchdown' de Bijan Robinson y una conversión de dos puntos.

Bijan Robinson desbordó a la defensa de Green Bay y terminó con 213 yardas (194 a la carrera y 19 tras recepciones).

El mariscal de campo de los Falcons, Michael Penix Jr., completó 18 de 25 pases para 256 yardas, un 'touchdown' y una intercepción, mientras que Love, de los Packers, completó 28 de 53 pases para 312 yardas, dos 'touchdowns' y una intercepción.