España ya luce la segunda estrella en la camiseta

La camiseta de Adidas, tanto la roja como la blanca, mantiene el diseño de la que el combinado dirigido por Luis de la Fuente vistió en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el que se coronó bicampeón, tras el título logrado en Sudáfrica 2010, aunque con la novedad de la segunda estrella.

En el vídeo enviado por la RFEF, se ve a los jugadores de la convocatoria ante el partido contra Inglaterra posar de manera individual con la primera y la segunda equipación.

"¿Una? Mejor dos", se responde el extremo del Barcelona Lamine Yamal en la grabación al indicarse las estrellas estampadas.

El mensaje concluye con la frase del defensa Aymeric Laporte "¿y por qué no?", que se hizo viral para expresar su confianza en las aspiraciones de la Roja de ganar un segundo Mundial.

En el vídeo también se ve al seleccionador, Luis de la Fuente, y el tatuaje que el defensa Marc Cucurrella se hizo de él en el codo como promesa por conquistar el título.